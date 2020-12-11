Выбор "Большой книги" разочаровал критиков

Объявление лауреатов XV сезона национальной литературной премии «Большая книга». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

10 декабря "Большая книга" наградила лучших писателей. На премирование претендовали тринадцать работ (обычно шорт-лист бывает короче).

"Прорывов ни одного, читательских потрясений, пожалуй, тоже, но общий уровень - высокий", - деликатно заметила о претендентах на победу писатель Майя Кучерская.

Если в прошлые годы общий тренд задавали романы про революцию и ГУЛАГ, то в этом году мастхэвом стал поздний СССР. В придачу старичков потеснили молодые или относительно молодые писатели из поколения 35-40 летних. Уже засветившаяся на "Большой книге" Ксения Букша; любимец Леонида Юзефовича писатель-автослесарь Павел Селуков; дальневосточный писатель Василий Авченко, и Григорий Аросев, племянник актрисы Ольги Аросевой.

Разные критики называли фаворитом писателя Михаила Елизарова, чей роман "Земля", рассказывающий о похоронном бизнесе, языком и маргинальностью вызвал трепет у рафинированной литтусовки.

"Книга маскируется под роман о смерти, но на самом деле это проза о символах: нас окружают символы, которых мы не понимаем, или мы выдумываем эти символы, и все равно не понимаем, как их трактовать. Отдельно стоит отметить, что Елизаров потрясающе умеет описывать диалоги и большие беседы", - нахваливал "Землю" критик Константин Мильчин в соцсетях.

В этом году "Земля" уже получила награду "Национальный бестселлер" и победила в народном голосовании, а Елизаров явно и сам рассчитывал на триумф, поэтому ходил гоголем. Но - увы - в итоге не вошел даже в тройку лауреатов. Мильчин тоже расстроился и назвал происходящее "преступлением против русской литературы".

Третье место завоевал Шамиль Идиатуллин с романом "Бывшая Ленина". Обаятельный Шамиль умеет забывать обиды и дружит с маститыми критиками, но этот роман - далеко не лучшее его произведение. Лучшим был написанный несколько лет назад мистический хоррор "Убыр".

Вторым стал поэт Тимур Кибиров со странным произведением " Генерал и его семья" - даже не романом, а сборищем шуток, вырезок и газет и общими рассуждениями о непрочности советского проекта. Согласимся с критиками, что Кибирову награду дали по совокупности прошлых заслуг перед родиной.

Первое место заполучил писатель Александр Иличевский с тонюсенькой и бессюжетной книжицей "Чертеж Ньютона". Тоже не блестящей. Мы помним лучшие вещи Иличевского: "Матисса", за которого он получил "Букера" или замечательного "Перса", на страницах которого можно было встретить Велимира Хлебникова. Но при всей любви "Чертеж", скорее, маленькая шалость большого автора.

Остается радоваться, что награду не получили откровенно слабые вещи вроде занудной трилогии Дины Рубиной "Наполеонов обоз", псевдонаивных рассказов Селукова, невыносимой скучищи "Деление на ночь" от Аросева и Кремчукова.

А вот кого действительно жаль - так это Наталью Громову, чья беллетризованная биография "Настежь" написана так занимательно, что не дает ни малейшего шанса оторваться. И занявшего четвертое место "Собирателя рая" Евгения Чижова тоже жаль. Как сказала член жюри Майя Кучерская, "книга написана с осанкой, со спокойным и уверенным мастерством". Главные герой книги - собиратель старья, его мать, страдающая болезнью Альцгеймера, и девяностые годы, описанные объемно и правдиво.

В целом, в юбилейное пятнадцатое награждение "Большая книга" показала себя с неожиданной стороны. Читать нечего. Пенять не на кого. Какой год, такие и победители.