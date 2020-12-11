Крупные потребители просят разобраться с ростом цен на металл

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Мировой дисбаланс повлиял на рост мировых цен на металл более чем на 30 % за последние два месяца. Металлурги в свою очередь анонсировали рост цен на внутреннем рынке на 20-30%. Эта ситуация заставила сильно задуматься потребителей всех промышленных сегментов РФ, которых обеспокоила заявленная металлургами индексация. Негативный тренд подтверждают и аналитики агентства «Металл-Эксперт» и Агентство «Металлургический бюллетень».

В пандемию многие европейские заводы остановили домны, и вместе с этим остановилось потребление металла. Сейчас спрос восстанавливается, но мощностей недостаточно, чтобы закрыть все потребности. На этом фоне российским металлургам выгоднее экспортировать металл, чем продавать его внутри страны. Либо повышать цены до экспортных.

Производители надеются, что власть возьмет под контроль эту ситуацию и не допустит необоснованных действий со стороны металлургов. Тем более, когда речь идет о кризисном для страны периоде.

Крупные потребители металлопроката планируют привлечь внимание к этому вопросу и сдержать рост внутренних цен на металлопрокат. Проблема очень похожа на ту, что была озвучена Президентом РФ относительно попытки «подогнать» цены на продукты питания в стране под общемировые. О недопустимости этого недавно заявил Владимир Путин, обратившись к кабинету министров.

Российские промышленники надеются на такое же внимание властей к динамике цен на рынке металлопроката, поскольку любой рост на данную продукцию скажется на благосостоянии граждан.