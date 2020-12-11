В США из-за пандемии резко возросло количество краж продуктов в магазинах

На фоне пандемии в США пошла вверх статистика магазинных краж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ритейлеры рапортуют о резком росте краж продуктов питания и средств гигиены с полок магазинов. И это не следствие какой-то модно-рискованной тенденции, а банальная необходимость для многих, чтобы выжить.

В некоторых супермаркетах количество краж увеличилось в несколько раз.

Экономический спад, рост безработицы, неопределенность и другие факторы, вызванные как пандемией коронавируса, так и президентскими выборами, спровоцировали обеднение масс.

Государственное стимулирование, удерживавшее в самом начале пандемии миллионы американцев от бедности, не получило продолжения из-за бездействия законодателей и нежелания республиканцев и демократов договориться о новых формах и объемах госпомощи населению.

По оценкам американского минсельхоза, в 2020 году 54 млн американцев, по сути дела, голодают. Это на колоссальные 45% больше, чем в 2019 году.

«Мы называем себя величайшей и богатейшей страной в мире. И, оказывается, что у нас не было никакой подушки безопасности на экстренный случай», - приводит газета The Washington Post слова основателя и президента некоммерческой организации Food Tank Даниэля Ниренберга.

Журналисты издания поговорили и с теми, кто вынужден воровать.

Жительница Чикаго заявила прямолинейно: «Я не чувствую за собой особой вины по этому поводу. И не чувствую себя плохо из-за того, что краду на $15-20 из магазина Whole Foods, в то время как основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос, владеющий также и Whole Foods, становится богатейшим человеком на планете».