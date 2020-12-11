Геннадий Зюганов: Чувство юмора - это лучшее лекарство, когда людей заперли в душной комнате

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Алло, Геннадий Андреевич! Спасибо, что перезвонили, а то до вас прямо не достучаться.

- Так мы же сейчас проводим по всей страны финалы Всероссийского смотра детской художественной самодеятельности. Великолепные дети. Все жанры. Несмотря на коронавирус, активно участвуют, и мы очень рады, будет большой новогодний подарок всей стране.

- А вы где находитесь?

- Ну, какая тебе разница, где нахожусь? С народом общаюсь. Готовим 90-й конвой на Донбасс. 150 тысяч подарков. И вот - концерты...

- Скажите, пожалуйста, Геннадий Андреевич, а вы сами в этих концертах не участвуете в качестве... Ну, вот вы выпускаете сборник анекдотов, я слышал, к Новому году.

- Сейчас выйдет новый. Называется «Коронавирус».

- Именно «Коронавирус»?

- Да. Ты имей в виду, чувство юмора - это лучшее лекарство. Когда людей заперли в душной комнате, с собакой можно погулять, с ребенком - нельзя... И ещё говорят, что они борются с вирусом, а это, наоборот, сбивает иммунитет и приводят к осложнениям хронических заболеваний. Это еще аукнется.

Вот вчера мы проводили в Думе четыре часа слушания насчет дистанционного образования. Нигде в мире школы не сажали под домашний арест. Это неправильное решение. И родители все требуют вернуть детей в школы. Надо соблюдать - и масочный режим, и дистанцию - но и помнить, что нельзя страну на второй год оставлять.

Бывало всегда трагедией, когда на второй год в классе оставляют, а тут, понимаешь, - всю страну. И ещё заявляют, что ребята все хорошо учатся. Мы проверили сейчас, у четверти детей нет компьютеров. Примерно почти треть учится без педагогов. А те, кто говорит, что он учится с педагогом - вчера у нас выступал парнишка из 11-го класса, он говорит, что на уроке присутствует 5 человек, кто спит, кто болтает.

В общем, качество образования бывает никудышнее. Ну, и родители вдруг почувствовали, что это не годится. Сейчас родители все - отпор, родительские советы в Москве и везде начинают активно требовать. Я вчера заявил, что я обратился с открытым письмом, с обращением и к Совету безопасности, и к президенту, чтобы на очередном госсовете рассмотрели тему образования … Без хорошего образования мы никуда не денемся.

- Понял. Скажите, это какая у вас по счету книга анекдотов?

- Девятая.

- Можете хотя бы пару анекдотов рассказать для читателей нашего сайта и слушателей Радио "Комсомольская правда" ?

- Ну, давай. Вот раз коронавирус...

Хозяйка посылает мужика в магазин, он звонит и говорит - я здесь, я здесь, что брать? «Ты маску надел?» - «Надел» - «Ну, все прикрыл?» - «Все прикрыл» - «Тогда бери кассу».

- (смеюсь) Ха-ха! Так. Еще.

- Мужик приходит на работу и говорит - пацаны, ко мне бегом. «Вы ходите в медпункт?» - «Да, ходим» - «Больше не ходите» - «Почему?» - «А там, когда температуру меряют, вам память стирают начисто» - «С чего ты взял?» - «А вот вчера меня послали в магазин, точно помню - шел за хлебом и молоком. А пришел с водкой, воблой и пивом».

- Так. (смеюсь) Ха! Еще один.

- Ну, хватит… Ладно - тогда международный слушай.

Значит, секретный полигон США. На заборе сидят две вороны. Одна говорит: «Смотри, как сейчас новая ракета полетит». Вторая говорит: «Никуда не полетит». - «Я тебе сказала - полетит. Смотри». Вдруг стартует, бац, взрывается… «Откуда ты знала?» - «Служу Советскому Союзу».

- (смеюсь) Ха-ха-ха-а! Скажите, вы где праздник будете встречать 31 декабря?

- Для меня это семейный праздник. Для меня это святое дело. У меня большое «войско». Готовлю сейчас сувениры, подарки, пишу приветствия, стихи, так что, буду отмечать со своим «войском».

- Ясно. Я знаю ваше «войско». Это семья, соратники близкие.

- Ну, да, да. Но у нас будет еще итоговое, тут вот в 20-х числах, общероссийское собрание, подведем результаты этого года, поблагодарим друг друга, а следующий год очень ответственный.

Надо все сделать, чтобы помочь нашим лучшим товарищам. Хочу порадовать вас. Выполнили наконец поручение президента. Он поручал правительству провести большой семинар и сделать обобщение опыта народных предприятий. Выступал и Грудинин... (Речь о подмосковном совхозе имени Ленина. - А.Г.) Все, конечно, смотрели с восторгом, результаты классные, несмотря на кризис. Зарплата великолепная, полный социальный пакет, школы, детские сады.

Но вот вчера опять эта шайка пришла в совхоз Ленина. Шестая рейдерская атака под руководством чиновников. Такие мерзавцы, я им еще раз сказал - мы вас в любом случае выгоним… Но, тем не менее, хотя и опыт обобщили, и поручения президента выполнили, одни показывают потрясающий результат, а вторые тут же приводят свою шайку для того, чтобы захапать эту землю и построить многоэтажные бараки. Вот такая атмосфера. И, тем не менее, мы отобьемся...

- Понял. Спасибо огромное, товарищ генеральный секретарь. Слава Компании России!

- Ура!