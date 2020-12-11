Александр Пушной: Нас всех спасут ГМО и вакцины от коронавируса

Александр Пушной вернулся на телевидение и дал интервью "Комсомолке" Фото: телеканал «Пятница»

Тот самый Александр Пушной возвращается в телевизионный эфир. Вообще-то он из него не уходил - на канале «Россия 1», например, он участвует в шоу «Пятеро на одного». Но в качестве главного ведущего его не было в кадре с 2013 года, когда закрылась легендарная программа «Галилео». В ней вроде бы не было ничего особенного — мало ли на свете научно-популярных шоу, но в тоже время «что-то такое» было.

Новая программа канала «Пятница!» называется «Умный дом» - каждое воскресенье Александр будет рассказывать о современных гаджетах и технологиях, делающих нашу жизнь лучше. И сразу дает понять, что назад дороги нет — никакое это не «Галилео» в новой оболочке:

- Достаточно посмотреть на меня, и вы поймете, что я далеко не тот мальчик 2007 года. Меня уже даже не узнают! И мир меняется. Тогда нас интересовало одно, сейчас совершенно другое.

- В соцсетях вам то и дело пишут взрослые люди, ставшие учеными, инженерами — говорят, что выросли на вашей передаче. Что вы в этот момент испытываете?

- Недавно на съемках «Умного дома» я разговаривал про клеточное питание с человеком, который в этом разбирается. И он мне сказал, что пошел в эту профессию благодаря программе «Галилео». Я подумал: «Елки-палки, как же все замкнулось». Я испытываю чувство радости, во-первых. А во-вторых, мне неловко, потому что программу «Галилео» делало огромное количество людей. А я был как обложка журнала. И я всем этим людям, которые мне говорят «спасибо», говорю в ответ «спасибо» от всей команды.

Ведущий легендарной программы «Галилео» вернулся в эфир с новым научно-популярным шоу «Умный дом» Фото: телеканал «Пятница»

- Вы считаете, все эти умные штуки действительно меняют мир, или пока инженеры выдают желаемое за действительное? Вот, например, робот-пылесос — явная фигня. Все равно обычный тоже нужен.

- Когда люди говорят «умный гаджет», все по-разному это интерпретируют. Умные гаджеты обладают, как мне кажется, очень важным параметром, который их всех объединяет. Они получают гораздо большее количество информации, чем их неумные собратья, благодаря своим «органам чувств». Умные весы вас не только взвешивают. Они показывают, какое количество килограммов у вас жира, какое – белка, то есть мышц. Но делают это не каким-то чудесным образом - вы стоите на них голыми ногами, прикасаясь к соответствующим контактам. А пылесос-робот не просто проезжается по всей комнате. Он определяет, что проехал именно по ковру, понял, что ковер загрязнен в этой точке сильнее, чем в других, и эту точку убирает тщательнее. Гаджеты превратились в приборы с огромным количеством датчиков, которые собирают очень много информации. А в будущем мы, возможно, будем говорить об интернете вещей - это когда эти вещи общаются с себе подобными.

- Жуть.

- Новые технологии нас удивляют ровно первые 20 секунд, потом мы к ним привыкаем. Когда Стив Джобс на смартфоне впервые двумя пальцами увеличил картинку, это вызвало ахи и охи в зале. А сегодня это естественно настолько, что никто об этом не задумывается.

- Вы работаете только в студии или на съемки сюжетов тоже выезжаете?

- Есть небольшая часть сюжетов с моим участием. Снимали про новый плацкартный вагон «Плацкарт 2.0» от Тверского вагоностроительного завода. Они увеличили размер вагона и в длину, и в ширину и интересно подошли к концепции размещения багажа. Заодно покажем и расскажем, как это происходит в Китае и в Японии. Оказывается, даже наш старый плацкартный вагон - просто СВ по сравнению с тем, какие плацкартные вагоны, например, в Японии. Концепция этой программы похожа на «Галилео» в том плане, что есть сюжеты и есть сквозной ведущий, который больше человек-вопрос, нежели человек-ответ – это я. Но понятно, что мое участие в «Умном доме», как и в «Галилео» – это только 10% успеха. Я уверен, что сюжеты интересны вне контекста, есть там Пушной или нет. И только в этом смысле эта программа может быть интересна. Мы недавно вернулись из Белгородской области, там есть замечательная компания, которая делает пищу будущего. Вот, например, вы знаете, из чего сделаны конфеты?

- В общих чертах.

- Там два основных компонента – жир и сахар. Есть целые отряды сахарных наркоманов, которые любят сладкое, и ничего с ними сделать нельзя. А оказывается, есть в природе сладкий белок, причем он слаще сахара в тысячи раз. И можно сделать сладкую конфету без сахара. Я сам их пробовал! Это никак не отличается от обыкновенных конфет. И это не обычный сахарозаменитель, который чувствуется. А знаете, что банан как вид - это один организм? У него же нет семечек. От урожая к урожаю это один и тот же организм с одним и тем же ДНК. Проблема в том, что, если к этому организму подберется какой-нибудь грибок и сожрет его, то бананы исчезнут с планеты. И более того, один из видов бананов уже исчез. Подумаешь, не будет бананов — будем есть мандарины. А Африка, например, испытает катастрофу. А если пропадет, не знаю, рожь? Вот это совсем страшно. И как спастись? Только с помощью генной модификации. Сейчас все боятся ГМО, а в будущем, возможно, другой пищи не будет на Земле. И об этом тоже наша программа.

каждое воскресенье Александр будет рассказывать о современных гаджетах и технологиях, делающих нашу жизнь лучше и испытывать их на себе. Фото: телеканал «Пятница»

- Недавно «Галилео» возродили с новым ведущим. В соцсетях кричали: «Верните Пушного!». Вас это порадовало?

- Они просто сделали другую программу с тем же названием. Если бы они взяли другое название, никто бы к ним претензий не предъявлял. А они сделали новую передачу, не вернув ничего из старого, и за это получили то, что получили.

- В этом году вам исполнилось 45. Вы чувствуете свой возраст?

- Мне стало сложнее делать многие вещи, которые в молодости делались легче. Если раньше можно было не поспать ночь и побежать работать, то сейчас ты это замечаешь очень сильно. Но пока, по крайне мере, при той нагрузке, которая у меня есть, я ее выдерживаю. А что касается восприятия нового, оно у меня осталось. Я считаю, что главное — это уметь удивляться. Я продолжаю это делать. Я не превратился еще, как мне кажется, в человека, который говорит: «Фу! Это же новое. Я не хочу с этим работать. Как раньше делал, так и буду». Это, наверно, меня ждет, я думаю, лет через 20.

- Как вы с вашей любовью к науке восприняли всю эту чехарду с коронавирусом?

- Я не смог подойти к этому настолько рационально, насколько хотелось бы. В последние три года тяжело болела мама, она умерла в начале года. Умерли тесть и теща. Мы их долго лечили, но, к сожалению, одна болезнь заменилась другой. И эмоционально мы к к началу этого года всей семьей подошли в абсолютно упадочном состоянии. Ситуация с коронавирусом эмоционально нас добила. Если бы мы не занялись взаимной поддержкой, то, наверное, вообще бы все закончилось плохо. Мне тяжело, признаюсь. Я не уверен, что 2021 год подарит нам радость и счастье. Но если говорить про коронавирус, я думаю, в итоге он останется в мире как сезонный грипп и все будут вакцинироваться. Мы научимся с ним жить и не будем воспринимать его как ужас-ужас. Просто теперь у нас будет еще и коронавирус.

«Пятница!»

«Умный дом»

По воскресеньям с 13 декабря, 14.00.