Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не стесняется своей красоты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побеждавшая когда-то дважды на чемпионатах мира по биатлону чешская спортсменка Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy. При этом, на этот шаг она пошла с благими намеренниями - ради благотворительности.

- Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сперва удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим, - делится впечатлениями спортсменка.

И поясняет, сколько денег планируется выручить с этого мероприятия. При этом, Коукалова подчеркивает, что очень рада фотосессии:

- Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон для моего фонда. Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя, - говорит Коукалова в интервью CNN Prima News.

На счету Габриэлы Коукаловой 17 "золотых" индивидуальных подиумов на этапах Кубка мира по биатлону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что Габриэле Коукаловой - 31 год. Она дважды серебряный призер и бронзовый призер Олимпиады-2014. В 2015 и 2017 годах побеждала на чемпионатах мира по биатлону. А в сезоне 2015/2016 годов и вовсе стала лучшей биатлонисткой планеты, выиграв Кубок мира.