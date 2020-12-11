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Спорт

"Красота скрывается и под одеждой". Чемпионка мира по биатлону снялась в фотосессии для Playboy

Завершившая карьеру чешка Габриэла Коукалова показала новые образы
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не стесняется своей красоты.

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не стесняется своей красоты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побеждавшая когда-то дважды на чемпионатах мира по биатлону чешская спортсменка Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy. При этом, на этот шаг она пошла с благими намеренниями - ради благотворительности.

- Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сперва удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим, - делится впечатлениями спортсменка.

И поясняет, сколько денег планируется выручить с этого мероприятия. При этом, Коукалова подчеркивает, что очень рада фотосессии:

- Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон для моего фонда. Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя, - говорит Коукалова в интервью CNN Prima News.

На счету Габриэлы Коукаловой 17 "золотых" индивидуальных подиумов на этапах Кубка мира по биатлону.

На счету Габриэлы Коукаловой 17 "золотых" индивидуальных подиумов на этапах Кубка мира по биатлону.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что Габриэле Коукаловой - 31 год. Она дважды серебряный призер и бронзовый призер Олимпиады-2014. В 2015 и 2017 годах побеждала на чемпионатах мира по биатлону. А в сезоне 2015/2016 годов и вовсе стала лучшей биатлонисткой планеты, выиграв Кубок мира.

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