Королева Елизавета II поблагодарила неизвестно кого

Королева сказала "Спасибо!" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В официальном Твиттер-аккаунте британской королевы Елизаветы II появился весьма странный пост, состоявший только из одного слова - «спасибо».

Сообщение продержалось в ленте новостей буквально несколько минут и затем было удалено.

Фанаты королевской семьи, которые следят за каждым шагом Елизаветы II и ее сообщениями в соцсетях, успели сделать скриншот с экрана и растиражировать сообщение, забросав его комментариями.

- Что означает эта странная благодарность? - гадают пользователи Интернета. – Кого благодарит Ее Величество и за что? На всякий случай надо распечатать этот твит и при каждом удобном случае рассказывать, как меня отблагодарила сама королева.

Несмотря на то, что в Сети сообщение появилось всего на 6 минут, оно успело набрать более тысячи лайков и 600 ретвитов.

Позже выяснилось, что сообщение было опубликовано ошибочно, из-за технического сбоя в сервисе соцсети.

- Даже венценосные особы не застрахованы от компьютерных сбоев, - комментируют ситуацию подписчики королевского аккаунта. – Что ж, зная это, стало жить немного проще.

Новости о жизни членов королевской семьи в соцсетях появляются регулярно. Люди со всеми мира следят за жизнью детей, внуков и правнуков и самой Елизаветы II.