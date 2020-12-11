Сайт “Комсомольской правды” KP.RU и Музей Победы запускают серию онлайн-экскурсий

Каждую пятницу, в 19:00, на сайте KP.RU не пропустите прямой эфир с гидами Музея Победы. Фото: victorymuseum.ru

Не стоит расстраиваться, что музеи столицы временно закрыты для посещения. Ведь они рады принять вас в гости онлайн!

В нашей совместной с Музеем Победы серии экскурсий поговорим о русской разведке, героях войны, а также об оружии, танках и об искусстве военного времени.

Каждую пятницу, в 19:00, на сайте KP.RU, а также во всех наших социальных сетях не пропустите прямой эфир с гидами Музея Победы.

Кстати, на протяжении всего эфира экскурсоводы будут задавать вопросы. Оставляйте свои ответы в комментариях — самые внимательные и активные участники получат специальный приз от «Комсомольской правды»

Сохраните себе расписание экскурсий и не пропускайте прямые эфиры на KP.RU!

Пятница, 11 декабря, 19:00

Тема: «Военная разведка. Гриф «Секретно»

Описание эфира:

Расскажем историю развития военной разведки, начиная с 1918 года и до конца 1980-х годов.

Пятница, 18 декабря, 19:00

Тема: «Герои войны»

Расписание эфира:

• Выставка «Герои великой отечественной войны»

• Выставка «Медали победы»

• Выставка «Города герои»

• Выставка «Маленькие герои войны»

Пятница, 25 декабря, 19:00

Тема: «Подвиг Народа»

Расписание эфира:

• Выставка «Подвиг Народа. Сопротивление»

• Выставка «Подвиг Народа. Оккупация»

• Выставка «Подвиг Народа. Медицина»

• Выставка «Подвиг Народа. Эвакуация»

• Выставка «Подвиг Народа. Брест»

Пятница, 15 января, 19:00

Тема: «Техника и оружие ВОВ»

Расписание эфира:

• Выставка «Моторы войны. Техника союзников»

• Выставка «Моторы войны. Немецкая техника»

• Выставка «Японская техника времен ВОВ»

• Выставка «АН-12»

• Выставка «Моторы войны. Неизвестные, редкие, советские»

• Выставка «Оружие Победы. Танки»

Пятница, 22 января, 19:00

Тема: «Война глазами художника»

Расписание эфира:

• Выставка «Художники Победы»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Штурм Берлина»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Форсирование Днепра»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Курская битва»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Битва под Сталинградом»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Блокада Ленинграда»

• Выставка «Война глазами художника», диорама «Контрнаступление под Москвой»

Пятница, 29 января, 19:00

Тема: «Легенды и истории ВОВ»

Расписание эфира:

• Выставка «СССР до войны»

• Выставка «СССР до войны. Часть 2»

• Выставка «И друг степей калмык»

• Выставка «Дерево Флёрова»

• Выставка «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»

• Выставка «Фронтовая Собака»

• Выставка «Куклы фронта в Музее Победы»