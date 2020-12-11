Увеличение срока аренды лесных участков поможет получать высококачественную древесину

Лесоводы должны иметь право торговать своей продукцией – выращенными древостоями, и зарабатывать на этом деньги.

Действующее лесное законодательство несовершенно, что негативно влияет на динамику развития лесной отрасли, считает профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ), руководитель направления «Лесозаготовка» Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» Игорь Григорьев. Прежде всего, по его мнению, сказывается сокращение объемов лесохозяйственных мероприятий, направленных на выращивание высококачественной древесины – рубок ухода за лесом, обрезки сучьев в период выращивания.

«На мой взгляд, предельный срок аренды лесных участков необходимо увеличить как минимум до продолжительности оборота рубки по главным породам, которыми в большинстве случаев являются хвойные».

Эксперт вспоминает модель, которая действовала еще в царское время, когда лесничий являлся главным организатором лесных работ, а главным продуктом его деятельности были выращенные качественные высокопродуктивные древостои. Лесничий имел право торговать ими на аукционах и зарабатывать на этом. Сейчас же, по мнению Григорьева, лес фактически выключен из рыночной экономики.

«Государство, как собственник, на мой взгляд, должно строить дороги, проводить мелиорацию, проводить другие лесохозяйственные работы, содержать лесную охрану, выращивать лес, - считает Игорь Григорьев. – А лесопромышленники должны прийти, как, например, мы приходим на рынок и выбираем тот или иной вид продуктов, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей, и приобретать нужную им древесину на корню. То есть, лесоводы должны иметь право торговать своей продукцией – выращенными древостоями, и зарабатывать на этом деньги. Необходимо создать экономический механизм самофинансирования лесного хозяйства и соответствующую ему систему управления лесами».

Он также отмечает, что, используя специальные технологии агротехники и лесоводственных уходов, можно сократить сроки выращивания древесного сырья до 20-25 лет.

В прошлом году бюджетная система России получила от лесопромышленного комплекса 144,7 млрд рублей, сообщали ранее в Рослесхозе. В эту сумму входят платежи за использование лесов - 52,7 млрд руб., налоги и сборы от лесопромышленного комплекса - 81,3 млрд руб. и таможенные пошлины на экспорт леса - 10,7 млрд рублей.