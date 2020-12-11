Начинается тестирование школьников по безопасности дорожного движения

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 14 по 16 декабря по всей России пройдет Единой федеральное тестирование учащихся 5 – 11 классов школ по тематике безопасности дорожного движения. Впервые эта добровольная акция в нашей стране прошла в 2019 году в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», когда в тестировании приняло участие 250 тысяч учащихся. В этом году тестирование может пройти еще более массово.

«ОСТАЕТСЯ ОСТРОЙ ПРОБЛЕМОЙ»

«Не смотря на снижение основных показателей в текущем году аварийность с участием детей, к сожалению, остается острой проблемой для нашей страны, - отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич. – По тогам 11 месяцев текущего года у нас уже зарегистрировано более 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей (в возрасте до 16 лет). Погибли 475 детей и 16 800 детей получили ранения. Принятыми мерами в текущем году по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволили снизить как количество ДТП (на 16%), так и число погибших (32%) и раненых (на 16,6%)».

Вместе с тем, как отметил эксперт, с начала года в стране продолжается рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил перевозки детей в возрасте до 12 лет. Проще говоря, дети перевозились в машинах без использования детских автокресел и других детских удерживающих устройств или ремней безопасности. Кроме того, увеличивается количество ДТП с участием детей-пешеходов, которые находились в темное время суток и не имели на одежде световозвращающих элементов.

Как видим, проблему детского травматизма часто недооценивают и люди взрослые…

«Безусловно, тестирование на знание правил дорожного движения очень важный проект с точки зрения проверки знания обучающихся. Министерство просвещения со своей стороны проинформировало все регионы о проведении данного мероприятия. И мы не сомневаемся, что в тестировании примут максимальное количество участников, - пояснил начальник отдела департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур Хабибуллин. – Конечно же, важно вовлекать и родителей в эти процессы».

ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ - ДЕТИ

Итак, для участия в тестировании подростку (или родителю) необходимо зайти на сайт знатокпдд.рф. Зарегистрироваться и пройти тестирование. Выиграет тот, кто быстрее наберет наибольшее количество баллов. Как видите, все очень просто!

«Каждому участнику тестированию необходимо ответить на 45 вопросов. Тестирование будет вестись в течение 60 минут, за правильные ответы будут начислять баллы от 1 до 5, - сообщил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. - Вопросы разбиты на три блока вопросов: пешеходная безопасность, безопасностью передвижения на средствах индивидуальной мобильности – велосипеды, самокаты, ролики, и общие вопросы по знанию безопасности дорожного движения».

Победителей проекта ждут весьма заманчивые призы: за 1 место – ноутбук, 2 место - электросамокат, за 3 – смартфон и штатив с подсветкой. Но это только «вершина» айсберга», на самом деле все участники топ-10 тестирования не останутся без ценных подарков.

Эксперты обращают внимание, что тест должен быть доступен не в определенное время (как это сейчас организовано), а постоянно, круглый год. Больше того, властям страны необходимо еще более комплексно и системно доносить правила безопасности на дорогах детям и подросткам.

«Мы часто оперируем цифрами, но забываем, что за ними стоят человеческие жизни, развитые семьи и здоровье наших детей, - резюмировала исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре. – Тестирование, на мой взгляд, в сегодняшних реалиях даже более эффективен, чем в обычной нашей повседневной жизни. Большая часть детей, которые на сегодня имеют возможность пройти тестирование находятся на дистанционном обучении. И чем больше пройдет тестирование, тем у большего количества детей будет возможность узнать, что не так уж и хорошо владеют темой».

Сомневаетесь? Зря. Участники пресс-конференции признались, что в прошлом году участвовали в тестировании и для того, чтобы ответить на часть вопросов, обращались к правилам дорожного движения.

У вас тоже есть возможность проверить свой уровень знаний…