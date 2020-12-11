«Всю жизнь его любила!»: Ксенофонтова рассказала о тайном романе с Дмитрием Марьяновым

Актриса Елена Ксенофонтова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в ютуб -шоу «Честный развод» рассказала Агате Муцениеце о своей любви к покойному актёру Дмитрию Марьянову. Хотя артистка и не назвала имя коллеги, все поняли, что она рассказывает про Дмитрия, с которым дружила долгие годы.

- Это была страсть. Это было взаимно и мгновенно,-призналась Ксенофонтова.-Это было так по-хулигански, нам казалось, что об этом никто не знает. Но, конечно, все об этом знали. Хотя у меня своя жизнь была, у него своя. Нас устраивало, что мы оба свободны. У меня сын, у него какие-то свои отношения. И в какой-то момент мы почувствовали, что нам хочется большего и как-то это стремительно развивается. Я испугалась. Он был очень сложный человек с привычками, с которыми мне тяжело было бы смириться. И я видела, что у него такие же мысли и такой же испуг в глазах. И я ему как-то сказала: «Я отпускаю нас обоих!»Он тоже понимал, что связав жизнь со мной, ему придётся много трудиться и очень много пересмотреть. А он был не готов к такой ответственности. Я подумала: «Это так красиво, что между нами. Это так тонко и непредсказуемо, пусть так и останется». Мы отпустили друг друга.

Елена признаётся, что после разрыва сохранила дружбу с Марьяновым, не ревновала его к другим дамам, была его хорошей приятельницей.

Но после того, как артист умер, Ксенофонтова поняла, что любила в своей жизни только Марьянова.

- Бог дал нам такой шанс, такое чувство испытать, а мы это не поняли,-вздыхает Елена.-Мне бы тогда его за руку взять и сказать «не бойся, мне тоже страшно, но я тебя люблю». А я испугалась...

«И вы всю жизнь любили этого человека?» — спросила Агата Муцениеце. «Выясняется, что да…» — сказала Ксенофонтова.