Будни политического тяжеловеса

Фото: Из личного архива/Виталий Иванов

Борясь с ковидной эпидемией, государство вынуждено тратить значительные ресурсы и прибегать к непопулярным решениям. Разумеется, дать оценку выбранной стратегии противодействия распространению ковида мы сможем лишь тогда, когда эта эпидемия наконец закончится. Вместе с тем одно заведомо не подлежит сомнению: в такие кризисы наглядно демонстрируется необходимость крепкой властной вертикали. Сколько-нибудь эффективная борьба с эпидемией в специфических российских условиях была бы в принципе невозможна без единства власти. Даже не хочется представлять, с какими последствиями мы столкнулись бы, накрой вирус страну в 1990-х, когда власть не была сведена в вертикаль.

Одним из обязательных условий воспроизводства вертикали власти считается подбор умелых и лояльных кадров для выдвижения на губернаторские посты. В последние годы федеральный Центр явно отдавал предпочтение профессиональным администраторам, почти или вовсе не имеющих связей с теми регионами, в которые их направляют. Это довольно разумная мера, которая позволяет качественно обновлять управленческие и политические элиты. Назначение «варягов», к слову, часто практиковалось в советские времена.

При этом в отдельных случаях делались и делаются исключения, и губернаторство поручается региональным политическим тяжеловесам. Такие решения могут приниматься в тех случаях, когда ситуация в территории допускает либо прямо востребует ставку на местные кадры и/или среди таковых находится подходящий тяжеловес. Наиболее показательные примеры – Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, или Рустам Минниханов, президент Татарстана. Также можно напомнить о томском Жвачкине, приморском Кожемяко и т.д.

К этой плеяде принадлежит и красноярец Александр Усс. Сразу отмечу, что Красноярский край – моя малая родина, и поэтому я отношусь к нему с особым вниманием.

Уссу доверили край в 2017 г. Два его предшественника – Лев Кузнецов и Виктор Толоконский – были слабыми губернаторами. Так выходило, что они не справлялись с давлением со стороны корпораций и отдельных местных деятелей. Это сказывалось и на качестве государственного управления, и на политической обстановке. Насколько можно судить, Усса в Москве выбрали, приняв во внимание его авторитет в регионе, лояльность и умение держать удар, которое он неоднократно демонстрировал в ходе своей долгой карьеры. Такой опытный боец уж должен был держать край.

По прошествии трех лет нельзя не признать, что решение Центра оказалось верным. Усс смог зафиксировать свое безусловное лидерство, стабилизировать политическую ситуацию, восстановить управляемость. Исполнительная власть, Законодательное Собрание, муниципалитеты стали наконец работать консолидировано. Понятно, что добиться такого результата удалось не сразу, что пришлось преодолевать сопротивление и выдерживать информационные атаки. Хотя, безусловно, последние изначально «входят в контракт». Соглашаясь работать губернатором, вы навсегда прощаетесь со спокойной жизнью и встаете под прицел.

В регионе нет и в перспективе не просматривается фигуры, сколько-нибудь близко сопоставимой с Уссом по политическому опыту, влиянию и рейтингу. Это понимают и в Красноярске, и в Норильске, и в Москве.

В этом году край не только столкнулся с эпидемией, как и вся страна, но и пережил техногенную катастрофу федерального масштаба. В Кайеркане произошла одна из крупнейших за всю историю освоения арктической зоны утечек нефтепродуктов. Корпорация «Норникель» признала свою вину, нанесенный ущерб будет возмещен. Однако катастрофа стала поводом для раздора между топ-менеджментом «Норникеля» и краевым руководством. Произошел обмен публичными упреками и обвинениями, последовала отставка чересчур лояльного корпорации мэра Норильска и др.

Этот конфликт – далеко не первый. В 1990 – начале 2000-х доходило до настоящих красноярско-норильских войн, тяжелых и затяжных, кроме прочего сопровождавшихся угрозами вывести Норильск из состава края. На таком фоне случившее в этом году выглядело относительно невинно.

Впрочем, стоит отметить очевидную, если угодно, предопределенность нынешнего обострения. Еще немного истории. В 2002 г. победителем краевых губернаторских выборов объявили Александра Хлопонина, бывшего гендиректора «Норникеля». Как следствие, в течение нескольких лет корпорация была доминирующим региональным игроком. Потом ситуация изменилась, причем необратимо. Однако руководство «Норникеля», по-видимому, считает это глубоко несправедливым и желает восстановить утраченные позиции. Трения начались еще в последние годы губернаторства Хлопонина, продолжались и усугублялись при его сменщиках. И при Уссе не может не искрить, учитывая, что в 2002 он тоже баллотировался в губернаторы, и победа тогда далась «Норникелю» очень дорогой ценой. Такое нипочем не забывается. К тому же Усс последовательнее и упорнее, чем его предшественники, отстаивает краевые интересы. В общем, если бы не случилась авария, то нашелся бы какой-то другой повод для конфликта.

Вообще же к столкновениям глав регионов с корпорациями нужно относиться как к неизбежному злу. Одним необходимо в первую очередь наполнять бюджеты, поддерживать и развивать социальную инфраструктуру, для других главными приоритетами всегда будут прибыль и собственное развитие. Привести все это к единому знаменателю невозможно. Искрило и будет искрить регулярно. Главное – чтобы не доходило до пожара. В этот раз не дошло, и это хорошо.

Центр же вообще склонен считать такие конфликты «рабочими эпизодами». В стране 85 регионов, и практически в каждом время от времени кто-то с кем-то выясняет отношения. И в этой связи все же нужно заметить, что в красноярско-норильских спорах Москва прежде, как правило, занимала сторону края. Так происходит и в этот раз. Выступление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о ситуации в Норильске и об ответственности корпорации расставило все необходимые акценты.

Впрочем, приближаются федеральные выборы. До них остается меньше года. И в интересах как Центра, так и региональных властей, и тех же корпораций, чтобы подобных «рабочих эпизодов» было меньше. Это, полагаю, стимулирует примирение между краем и «Норникелем». Скорее всего они пойдут на взаимные уступки, которые оформят в самое ближайшее время.