«Самотлорнефтегаз» восстановит еще 100 гектар труднодоступных земель, загрязненных в 70-80-е годы

Текущей зимой компания «Самотлорнефтегаз» - нефтедобывающее предприятие «Роснефти» - рекультивирует более 100 гектаров земель, которые относятся к категории исторического наследия. К сожалению, эти земли утратили первоначальную природно-хозяйственною ценность в период интенсивного освоения Самотлорского месторождения в 70-е и 80-е годы прошлого столетия.

На лицензионных участках «Самотлорнефтегаза» более 60 % занимают болота и озера. Проводить рекультивацию таких земель летом технически невозможно. Поэтому 70% работ по реабилитации нарушенных в прошлом земель проводятся именно зимой.

Обратим внимание, что «Самотлорнефтегаз» второй год подряд становится победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». В 2020 году работа предприятия получила высокую оценку в двух номинация: «За экологическую ответственность» и «Лучшая экологически ответственная компания в нефтегазодобыче».

Компания применяет наиболее щадящие технологии в нефтедобыче и восстанавливает экологию в зоне деятельности, увеличивая инвестиции на эти цели. Так, «Самотлорнефтегаз» впервые в России внедрил метод зимней рекультивации, который позволил круглогодично очищать землю. Также предприятие активно применяет практику зимнего посева многолетних трав, что повышает эффективность проводимых восстановительных мероприятий. Только за последние четыре года специалисты предприятия провели технические работы на участках общей площадью более 600 гектаров.

Для ведения таких работ в «Самотлорнефтегазе» создан собственный Цех восстановления экологии. В распоряжении сотрудников подразделения 70 единиц уникальной техники, в ключая экскаваторы-амфибии. Такая плавающая техника незаменима при проведении земляных и планировочных работ в заболоченной местности и даже на воде.

Всего с 2015 по 2020 годы «Самотлорнефтегаз» сдал государственной комиссии с положительным заключением более 1300 гектаров рекультивированных земель. Общий объем финансирования этих мероприятий составил свыше 4 млрд рублей.

«Самотлорнефтегаз» - одно из основных добывающих предприятий нефтяной компании «Роснефть» и самое крупное промышленное предприятие Нижневартовского региона. Предприятие помимо Самотлорского месторождения ведет разработку Гун-Ёганского, Тюменского, Новомолодежного, Лор-Ёганского, Восточно-Тюменского и Малочерногорского месторождений. Общая площадь лицензионных участков составляет более 3 тыс. км2.