ЕАЭС начал прирастать Кубой

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Начинавшийся как союз нескольких стран постсоветского пространства ЕАЭС вышел не только за границы экс-СССР, но и за пределы Восточного полушария. На состоявшемся в пятницу заседании Высшего Евразийского экономического совета статус наблюдателя получили сразу и Узбекистан, и Куба.

- Вы будете нашим плацдармом, - пошутил председательствовавший президент Белоруссии Александр Лукашенко, чем несколько напряг президента Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса. - Экономическим! Экономическим плацдармом для торговых связей наших стран.

Присутствие выходца из другого мира внесло в традиционное течение заседания свой колорит. Так, например, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев, закончил свое выступление мультикультурно.

- И пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, - сказал он. - А у кого-то наступает Кристмас - просто новый год.

Владимир Путин предпочел сосредоточиться на темах заседания, главной среди которых была борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями.

- Мы передали партнёрам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы, - напомнил он о роли России. - Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник-V». Кстати, у нас уже прошла регистрацию вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», и ещё одна находится на завершающей стадии испытаний. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнёры по «пятёрке» приняли участие в исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства.

То есть уж кому-кому, а партнерам по ЕАЭС отказываться от российских вакцин совсем не годится.

- Мы поддерживаем подготовленный правительствами «пятёрки» проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕАЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства, - высказался Путин по экономической части повестки. - Отдельно хотел бы остановиться на вопросах сотрудничества в сфере цифровизации. Мы с удовлетворением отмечаем, что принятая в 2017 году на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Сочи цифровая повестка союза последовательно реализуется.

По итогам заседания статуса наблюдателя были удостоены Узбекистана и Куба, которым таким образом остался всего шаг до членства в ЕАЭС. Кроме этого обсуждается соглашение о свободной торговле с Индией и Ираном.