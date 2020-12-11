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Скончался Николай Иванов - звезда «Вечного зова»

Народному артисту России было 77 лет
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Николая Иванова многие помнят по роли из фильма "Вечный зов"

Николая Иванова многие помнят по роли из фильма "Вечный зов"

Фото: кадр из фильма.

Роль Ивана Савельева в одной из главных советских телевизионных саг, «Вечном зове», стала в биографии Николая Иванова самой известной. Но он сыграл в кино еще десятки ролей. «Любить человека», «Обрыв», дилогия «Приказ: огонь не открывать» и «Приказ: перейти границу», «Россия молодая», «Битва за Москву», «Сошедшие с небес»…

И, разумеется, было множество ролей в Ленинградском Театре юного зрителя. Иванов попал туда еще в детстве. В школе, где он учился, был драматический кружок; мальчик увлекся актерской игрой и уже в восьмом классе впервые вышел на сцену ТЮЗа в качестве актера. А после школы, недолго думая, поступил в студию при этом театре. В нем и провел практически всю жизнь.

А в кино он впервые снялся в конце 60-х. Михаил Калатозов искал для «Красной палатки» актера на роль радиолюбителя, которому удалось поймать сигналы бедствия, отправленные экспедицией Нобиле. Так вышло, что режиссер увидел фотографию Иванова - и понял, что этот молодой человек идеально подходит ему по типажу. Правда, ассистентам режиссера пришлось его разыскивать - на фотографии не было ни фамилии, ни адреса актера…

В начале 90-х он ушел из кино, сконцентрировавшись на работе в театре: последней его работой перед долгой паузой стала роль в перестроечном боевике «Меченые». Возвращение случилось только в середине 2000-х: Иванов снова начал сниматься на телевидении, появлялся в сериалах «Фаворит», «Фартовый», «Морские дьяволы-2», «Вербное воскресенье».

Сообщается, что причиной смерти Николая Иванова стала сердечная недостаточность. О месте и времени похорон будет объявлено дополнительно.

КультураКультура: кино

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