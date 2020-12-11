Под Кисловодском террорист подорвался на собственной бомбе

Преступник пытался пронести с собой бомбу. Фото: Shutterstock

- Сегодня около полудня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики (в 20 километрах от Кисловодска - прим.Ред) была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв, - сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы использовали старую тактику: утром подбросили к контрольно-пропускному пункту воинской части муляж взрывного устройства, а когда на месте собралась оперативно-следственная группа и подъехало руководство из области, подослали террориста с бомбой.

Кстати, на место террорист приехал на угнанной ранее машине.

По данным Центра в результате взрыва легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших от террориста среди гражданских лиц нет.

- Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника, - отметили в НАК.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Об этом на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ России Александр Бортников. За год ФСБ отловила 789 террористов, 49 ликвидировала, 149 не допустила в страну, а еще 1,2 тысячам пособникам экстремистов заблокировала на счетах 57 миллионов рублей.