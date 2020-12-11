В России планируют запретить дистанционную продажу БАДов

Президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев прокомментировал спорные предложения, которые сейчас рассматривают в Правительстве.

В нескольких федеральных органах приступили к рассмотрению проекте постановления «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи». На днях его текст был опубликован в Интернете. Многие к своему удивлению обнаружили там пункт, запрещающих продажу биологически активных добавок через интернет или почту. «На территории Российской Федерации не допускается продажа дистанционным способом продажи товара биологически активных добавок к пище», - говорится в документе.

Известно, что этот пункт был внесен по предложению Роспотребнадзора. Среди экспертов проект постановления вызвал весьма неоднозначную реакцию. Свою позицию противники таких мер объясняют довольно логично: пандемия, государство требует от граждан всячески соблюдать социальную дистанцию, а пожилым людям так и вовсе не выходить из дома без самой крайней необходимости. При этом из-за некоторого ажиотажа во многих аптеках пропали витамины - С, D, цинк и другие. Немудрено, что некоторые граждане стараются поддерживать организм различными биологически активными добавками. В них, напомним, лекарственных препаратов нет. Одни витамины растительного происхождения. Так как же их получать, если фактически вся страна живет «на удаленке», по улицам лучше не шататься, а заказать необходимые вещи в онлайне скоро могут и запретить?

Проект постановления прокомментировал президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев.

- Конечно, с точки зрения нашей ассоциации мы с настороженностью относимся к таким предложениям, которые исходят исключительно от надзорных ведомств без обсуждения с другими органами власти, специалистами, - говорит эксперт. - Мы хотим, чтобы надзорные органы взяли во внимание позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей - это очень важный вопрос. Но я не припомню, чтобы в последнее время были какие-либо негативные сигналы, связанные с интернет-торговлей БАДами. Чего хотят добиться этим постановлением? Хотят ограничить рынок? В России много регионов, где получить подобные добавки можно только заказав дистанционно. Получится, что закон будет ущемлять права своих граждан? Очень интересно, как к этому постановлению отнесутся в Правительстве и Госдуме.

По словам Юрия Зубарева, надзорные органы научились выявлять на прилавках подделки, контрафакт. Но при этом борьбы с подпольными производствами, где в кустарных условиях и из самого дешевого сырья изготавливают фальшивые препараты, не видно.

- Мы обращались и будем продолжать обращаться в Правительство. Мы говорим: как минимум перед введением такого постановления нужно посоветоваться с ведомствами, которые отвечают за промышленность. С учетом кризиса любое понижение сбыта будет означать, что нынешние производители будут закрываться, увольнять сотрудников, перестанут платить налоги. И это в то время, когда нам говорят о всесторонней поддержке бизнеса?

Еще один момент, на который указывает президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов - подобный запрет неминуемо приведет к росту нелегального рынка, контрафакта.

- Контролировать надо на входе, а не на выходе, - считает Юрий Зубарев. - Правильней было бы контролировать чистоту поступающего на предприятия сырья, выпускаемой продукции на самом производстве, а не когда товар уже доставлен на полку. Биологически активные добавки сейчас ненадлежащим образом испытываются на клиническую эффективность. А вот фармацевтические препараты, клинические исследования которых регулируются федеральным законом, более качественно контролируются в этом плане. Но кому-то кажется, что по БАДам проще запретить дистанционную торговлю, чем пытаться выстроить систему, разрабатывать и принимать по-настоящему необходимые нормативные акты.

Эксперт объясняет, что в офлайне БАДы продаются либо в аптеках, либо на специализированных полках в магазинах.

- Кто-нибудь может мне объяснить, почему я, потребитель, не могу купить через интернет БАД, который прошел сертификацию и не запрещен к продаже на территории Российской Федерации? Почему в период пандемии государство предлагает нам дистанционную форму жизни, но запрещает приобретать не запрещенные законом товары через интернет? Такие решения нужно принимать очень аккуратно и последовательно, - уверен эксперт.