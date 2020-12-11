Судоверфь «Звезда» передала «Роснефти» «зеленый» танкер типа «Афрамакс»

Первый российский танкер типа «Афрамакс» - «Владимир Мономах» - передан компании «Роснефтефлот» (заказчику проекта). Церемония передачи судна состоялась в торжественной обстановке на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем востоке. «Владимир Мономах» - головное судно серии танкеров типа «Афрамакс». Ранее такие суда в России не строились.

Эксперты называют танкеры этой серии «зелеными", потому что они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей. Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

«Владимир Мономах» спущен на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. Закладка танкера состоялась 11 сентября 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Экипаж и команда ССК «Звезда» совместно с заводскими специалистами в полном объеме выполнили план ходовых испытаний, получив важнейший опыт в планировании и организации работ в море на новых судах типа «Афрамакс». Все системы судна отработали штатно. Произведено контрольное предъявление механизмов Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна – компании «Роснефтефлот» (дочернее общество НК «Роснефть»). В ближайшее время «Владимир Мономах» покинет акваторию верфи и выйдет в первый рейс.

Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне созданы комфортные условия для экипажа: есть сауна, бассейн, спортзал, у каждого члена команды своя каюта, высокоскоростной Интернет.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России. На сегодняшний день в портфеле верфи – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота».

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.