«Лес стал источником для злоупотреблений»: «Единая Россия» предлагает сделать оборот древесины более прозрачным

Комитет Госдумы по природным ресурсам рассмотрел законопроект «Единой России» https://er.ru/ о внесении изменений в Лесной кодекс, рекомендовав его к принятию в первом чтении. В ближайшее время законопроект пройдет обсуждение с экспертами – представителями отрасли. Это необходимо сделать до первого чтения документа.

«КУПИРОВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

«Это нужно для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Есть поручение президента, и мы его вовремя хотим выполнить: до нового года законопроект принять», — сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, один из авторов поправок Николай Николаев.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине ноября. Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства поставил задачу - заготовка леса должна стать открытой и прозрачной, обеспечив декриминализацию отрасли. Разработанные изменения предполагают создание единой цифровой системы с базой данных об обороте древесины, где будет отражаться ее передвижение, сделки и другие операции. Также в системе планируется формировать разрешительные документы, регистрировать договоры по использованию лесов, хранить информацию о складских запасах. Особо обратим внимание, что законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

По словам Николая Николаева, поправки в Лесной Кодекс не только сделают более понятной работу лесной отрасли, но и напрямую повлияют на качество жизни людей.

«Лес стал источником для большого количества злоупотреблений. И, конечно же, это влияет напрямую на жителей нашей страны, — отмечает парламентарий. - Взять хотя бы, к примеру, пожары — до ста процентов, скажем, по весне — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать».

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Нельзя забывать и об экономической стороне вопроса. Николай Николаев подчеркнул, что повышение эффективности лесной отрасли в целом — за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений — увеличит количество налогов и поступлений в бюджет. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

Сейчас законопроект готовят к рассмотрению в первом чтении. Николай Николаев отметил, что поправки — начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению Президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта. Предложения по масштабным изменениям законодательства партия готовит совместно с представителями отрасли.

Напомним, «Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия предложила создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», а также увеличить штат лесников — в том числе для предотвращения лесных пожаров. В регионах проходили обсуждения с участием представителей отрасли и экспертов, на которых выработали проекты изменений в этот и другие законы, регулирующие сферу оборота древесины. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно — «необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами».