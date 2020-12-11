Пять главных новшеств в экзаменах на права: В боевой обстановке и без телефона

Сотрудник ГИБДД во время сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

В МВД России решили основательно перетряхнуть старые правила, по которым ранее граждане сдавали на водительские права. Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года. А значит, есть еще время с ними ознакомиться и подготовиться.

«Комсомолка» разбиралась в главных новшествах вместе с председателем правления Союза автошкол Москвы Александром Ачкасовым.

ЗА РУЛЬ С 16 ЛЕТ

Первое новшество касается возраста, с которого можно сдавать экзамен. Допускать будут уже с 16 лет. Правда, нужно принести с собой «записку от родителей» - как в школе. Если серьезно, то придется оформить официальное согласие минимум одного из родителей на сдачу экзамена и получение прав.

Пока же продемонстрировать познания в теории и практике вождения можно с 17 лет. И то заветные права выдадут только после совершеннолетия.

Но следующий шаг – пустить молодого водителя на дорогу, когда ему исполнилось 17. МВД уже подготовило такой законопроект. Правда, покататься выйдет только под присмотром взрослого – для него документ вводит новое понятие «водитель-инструктор».

Ачкасов:

У нас с коллегами уже появилась шутка, что 11-классники будут объяснять учителям опоздания в школу пробками на дорогах или тем, что долго искали, где припарковаться. А если серьезно, мы здесь идем в мировом тренде. Во всем мире садятся за руль с 16 лет, особых проблем это нигде не вызывает. Молодежь, опять же, у нас развитая. Главное, если дойдет до выдачи прав, чтобы с юным водителем в машине обязательно был кто-то поопытнее. Мы обсуждали это с ГИБДД. Иначе мы рискуем получить кучу историй со страшными авариями.

Новый регламент получения водительского удостоверения вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ

На обе части экзамена – теорию и практику – у будущего водителя будет по полчаса. Перед теорией еще дадут 20 минут на подготовку: перелистать ПДД или прошептать шоферское: «Ни гвоздя, ни жезла!» И результаты обязуются оглашать быстро – в течение 10 минут по обеим частям. Кстати, если сдаете на машине с прицепом, 10 минут на практику накинут.

Во время самого вождения в машине будут иметь право находиться не только экзаменатор и обливающийся потом кандидат в водители, но и его инструктор из автошколы, а еще товарищи студента по учебе. В такой компании и «договориться» с экзаменатором будет куда сложнее. Кроме того, в салоне машины будет вестись как видео, так и аудио запись. Да и перед экзаменом будет видео-фиксация личности — кандидат в водители должен на камеру представиться — кто он и зачем тут. Так, что не стоит рассказывать инспектору, как вам трудно живется и предлагать ему взятку. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде.

Ачкасов:

- Экзамен будет начинаться с того, что инспектор убедится, умеет ли человек вообще водить машину. Завел, тронулся – тогда поехали в город. Если не смог нормально с места тронуться, о чем тут дальше говорить? Думаю, с первых минут на дороге будет понятно, готов человек ездить сам или нет. А уж за полчаса точно все будет очевидно.

ВСЕ В «ГОРОД»

Изменения ждут и практическую часть экзамена. В МВД обещают, что инспекторы будут больше внимания уделять поведению водителя в «боевой обстановке» - то есть в настоящей - дорожной. Для этого максимум экзамена вынесут в «город», а прежнюю «площадку» оставят лишь для некоторых элементов, если их невозможно выполнить на улицах.

Разумеется, никто не должен, скажем так, кидать не умеющего плавать человека в середину реки – то есть выпускать новичка сразу на оживленные трассы. Да, от проверки водительских навыков на закрытых площадках решили отказаться, но умение газовать, поворачивать и парковаться кандидаты должны будут демонстрировать все же в основном на спокойных улицах, где минимум других машин.

При написании новых правил в МВД ориентировались на статистику: меньше всего аварий происходит при парковке или заезде в гараж – эти элементы проверяют как раз на «площадке». Тут если что-то и случается, то без вреда для жизни и здоровья граждан. Зато неопытные водители часто попадают в аварии из-за несоблюдения дистанции и нарушений правил проезда перекрестков, разворотов. Все это можно продемонстрировать только в городе.

- Площадка - не показатель того, что человек умеет водить автомобиль, - заявил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров. - Медведя в цирке тоже учат водить велосипед на арене. А выпусти его в город — тут же будет авария.

Инспекторы будут обращать внимание на то, насколько правильно водитель пользуется тормозом, понимает ли, что не стоит гнать на плохой дороге или во время дождя.

На обе части экзамена – теорию и практику – у будущего водителя будет по полчаса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Умение парковаться будут проверять во вторую очередь. Давно доказано - чувство габаритов на парковках у водителей резко улучшается после двух-трех кузовных ремонтов автомобиля. Главное же — сохранить на дороге свою жизнь и не подвергнуть опасности других.

Ачкасов:

- Против этих новшеств выступают серые или просто не совсем хорошие автошколы. В приличных местах все понимают, что человека нужно подготовить к вождению в городе.

На площадке все упражнения расписаны по сантиметрам, в новой редакции правил же по сути нет критериев оценки. Будет ситуация: слово инспектора против слова ученика. Все-таки должны быть четко прописаны критерии, выполнил человек упражнение или нет. Пока эти критерии отсутствуют, но мы договорились с ГИБДД, что с марта будем встречаться и разговаривать более детально. Думаю, к апрелю уже окончательно доработаем правила.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

В рамках той же логики - максимального приближения водительских экзаменов к жизни - решено отказаться от утвержденных маршрутов. Ведь сейчас и кандидат в водители, и его инструктор знают, где нужно будет проехать: можно потренироваться, да хоть каждую колдобину на асфальте запомнить.

Теперь вместо известного всем маршрута в каждом городе будет перечень дорог и территорий, допустимых для сдачи испытания – куда экзаменатор скажет, туда и поедем. Натаскать водителя на конкретные улицы больше не получится.

Ачкасов:

- Автошколы много обвиняли, что мы натаскиваем человека на один маршрут. В крайнем случае два-три. Но мы же не нарушали закон. Раз должны проехать по определенным маршрутам, будем ездить по ним. Конечно, в хороших школах добавляют что-то еще. Теперь будет определен целый квартал, и инспектор будет говорить: «Вот здесь, пожалуйста, направо, тут налево». Заучивать маршрут будет бесполезно. Кстати, раньше нашим ученикам нельзя было выезжать на автостраду. Но ведь в реальной жизни водителю придется это сделать. Мы приветствуем все, что пойдет на пользу подготовке человека.

ВЗЯЛ ТЕЛЕФОН – ВЫЙДИ ВОН

Как и раньше, за разные огрехи кандидату в водители буду начислять штрафные баллы. Чтобы не завалить экзамен, нужно набрать их меньше пяти.

В новых правилах пересмотрели «стоимость» нарушений – с точки зрения их влияния на безопасность. Так, непристегнутый ремень или разговор по мобильному телефону во время экзамена теперь будут означать автоматический «неуд» – это сразу 5 баллов. Как только начинающий водитель ответит на звонок телефона, инспектор будет обязан прервать экзамен.

Конечно, никуда не делись и прежние «смертные грехи» водителя: выезд на встречку или проезд на красный сигнал светофора.

В конце экзамена могут попросить водителя остановиться на незначительном подъеме и проверить - догадается ли он поставить машину на ручник.

Ачкасов:

- Раньше за ремень и телефон давали по 3 балла. Но если человек во время экзамена позволит себе заговорить по телефону или не пристегнуть ремень безопасности, ему не место на дороге. Страшно подумать, как он будет себя вести, когда на соседнем кресле не будет инспектора.

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