Если хочешь быть здоров - прививайся: Мишустин позвал россиян на вакцинацию в Новый год

Премьер сообщил, что регионы смогут сами расширять перечень категорий граждан, у которых появится возможность сделать прививку в первых рядах Фото: REUTERS

У всех желающих сделать прививку от коронавируса в новогодние праздники должна быть такая возможность. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в пятницу, 11 декабря, на встрече с производителями российских вакцин.

- Прошу регионы обеспечить деятельность пунктов вакцинации и обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захочет это сделать, могли это сделать, - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что регионы смогут сами расширять перечень категорий граждан, у которых появится возможность сделать прививку в первых рядах. По поручению президента в приоритете должны быть учителя, врачи и соцработники.

- Но учитывая, что ситуация по стране от региона к региону различается, то регионы могут расширять этот список по готовности к вакцинации и по доступу к вакцине, - пояснил Мишустин.

По его словам, уже в декабре регионы получат 480 тысяч доз вакцины.

Мишустин также рассказал, что в России стартовали постклинические испытания второй отечественной вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», созданной центром «Вектор». Все привитые этой вакциной добровольцы в группе 60+ чувствуют себя хорошо. Результаты будут подведены в январе, и тогда же начнется более широкое применение этой вакцины.

- Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей. Мы гордимся нашими учеными, врачами, без которых эти успехи были бы невозможны, - отметил Мишустин.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина «Эпиваккорона» уже поступила в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Попова призвала привить максимальное число россиян российскими вакцинами от Covid-19.

- Эпидемиологическая ситуация остается в стране достаточно напряженной, и вакцинация как способ противодействия развитию этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем. Очень важно, чтобы максимально возможное количество людей были привиты эффективными и безопасными российскими вакцинами, - отметила Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Информационная война против российской вакцины: отказ Турции от «Спутника V» оказался фейком

Кампания по очернению российских вакцин нужна западным конкурентам (подробности)