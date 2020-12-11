«Я на реабилитации»: дочь Любови Успенской начала лечение в Америке

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

66-летняя Любовь Успенская даже в пандемию артистка востребованная. Недавно закончился телепроект «Три аккорда», в котором она была членом жюри. На немногочисленных теперь мероприятиях, в ресторанах, на днях рождениях богатых и знаменитых – Любовь Успенская востребованная певица. Пока мама зарабатывает, ее единственная дочь прохлаждается в Америке.

30-летняя Татьяна Плаксина никогда нигде не работала – жила за счет матери, писала картины, музыку, занималась творчеством. Потом случился грандиозный скандал – Таня публично обвинила в тирании мать, которая с детства стремилась обеспечить ей сказочную жизнь. Любовь слегла с нервным срывом, а Татьяна сбежала из подмосковного особняка Успенской в Лос-Анджелес. В США Плаксина находится с самого начала пандемии – и только сейчас женщина решила взяться за ум и начала лечение.

Татьяна в Америке проживает в шикарных апартаментах в престижном район Лос-Анджелеса. Эту квартиру Успенская купила давно, а записала на экс-мужа – отца Татьяны. Александр Плаксин в Америке живет отдельно от дочери, но контролирует, чтобы ежедневно осуществлялась доставка продуктов и всего необходимого для дочери. Наличных денег ей не предоставляют по определенным причинам. Но Таня дает по видеосвязи интервью различным российским ток-шоу, зарабатывая таким образом «карманные деньги».

Плаксина ведет богемный образ жизни – гуляет, рисует, сочиняет музыку… Недавно в сети появилось видео, которое сняли пользователи инстаграма в Лос-Анджелесе – просматривая их можно заподозрить, что Таня в не совсем адекватном состоянии бродит по улице босиком, заглядывает в витрины, болтает сама с собой, занимается йогой на тротуарах… Плаксина утверждает – вот так в ее понимании выглядит жизнь в свое удовольствие. Таня в недавнем ток-шоу настаивала, что нет у нее зависимости от наркотических веществ: «То, что я принимаю психоделические вещества - это не скрываю ни от кого». В Калифорнии, где это происходит - то, о чем говорит Плаксина не запрещено законом.

Месяц назад Любовь Успенская на YouTube в проекте «Люди говорят» делилась наболевшим: «Таня сегодня нуждается в наличных деньгах, чтобы покупать наркотики. И телевидение ей в этом помогает, потому что она согласна говорить, что угодно, что ее просят говорить, чтобы получить эти деньги…. Как только у нее закончились деньги за предыдущие интервью, она опять нашла тему, как опозорить меня перед страной…»

Татьяна периодически отправляла маме фото, видеопослания со своими картинами, музыкой. Но ни в какую не соглашалась отправляться на реабилитацию. Осенью Плаксиной стало плохо, ее обследовали в Sedars Sinai (клиника, где лечатся Мадонна и Анджелина Джоли). По результатам анализов и тестов у женщины в крови нашли марихуану. Провели лечение – «почистили». Предложили дальше реабилитацию – принимать препараты дома или в рехабе. Но Тане стало лучше и от реабилитационного лечения она отказалась, отправившись домой в привычную атмосферу. И вот Плаксина все же взялась за ум, и шлет послания с реабилитации: «Мир не без добрых людей, возобновилась моя реабилитация. Я не стану жить прошлым – это неправильно, но вернуть былую улыбку вполне реально, спустя время. Моя челюсть еще не готова к вмешательствам». Рано говорить о результатах, но эти перемены – хороший знак и подарок Успенской на новый год.

Любовь на скрывала, что запрещенные вещества в жизни Татьяны появились после аварии. Два года назад дочь звезды упала с велосипеда, у нее диагностировали двойной перелом челюсти. Любовь оплачивала операции: «Авария ее разрушила психически, красивая девочка – красивые волосы, зубы, холеная. Ей было тяжело. Она начала расслабляться после аварии. Говорила о болях, а это ее расслабляло, не так ощущала боли и моральные, и физические…»

А потом Татьяна дала скандальное телеинтервью о матери, вскоре после этого уехала в США. Возможно, когда закончится пандемия Плаксина и Успенская как раньше станут лучшими подругами, дочь прилетит навестить мать. Но предсказать, когда случатся эти перемены вряд ли кто-то возьмется.