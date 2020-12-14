Как сберечь 400 000 взрослых деревьев?

Новая бумажная фабрика компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (ОАО СТГ) начала работать в поселке городского типа Семибратово Ростовского района Ярославской области в 2013 году.

ФАБРИКА «РОСТОВ» ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ

Когда въезжаешь в Семибратово, площадку «Ростов» пропустить невозможно - сине-белые цеха располагаются справа от федеральной трассы М8 «Холмогоры». По огромной территории снуют гигантские фуры. Они развозят продукцию по всей стране.

На предприятии работают (и получают очень достойную зарплату) 350 человек. Большинство работников живет в Семибратово, в котором около 7000 жителей. Можно считать, что фабрика «Ростов» ОАО СТГ - одно из градообразующих предприятий поселка городского типа.

Казалось бы, живи и радуйся. Но поначалу все было не так гладко…

Местные жители с недоверием восприняли создание нового производства. Многим представлялось, что здесь будет ЦБК - целлюлозно-бумажный комбинат. А семь лет назад был, напомню, серьезный скандал с Байкальским ЦБК (комбинат в итоге закрыли 25 декабря 2013 года). Обычные люди, не обладая объективной информацией, опасались, что предприятие может стать причиной серьезных экологических проблем. Но теперь, семь лет спустя, мы можем убедиться, что опасения были напрасны, ответственные действия компании смогли сохранить благоприятную экологическую обстановку в поселке.

Кстати, сейчас любой желающий может в составе организованной группы посетить предприятие и лично увидеть все технологические процессы. Кроме того, руководство ОАО СТГ открыто для общения и проводит регулярные встречи с населением, оперативно реагируя на вызывающие обеспокоенность вопросы.

…Еще 30 лет назад компания выпускала только легендарную туалетную бумагу «Сыктывкарская 56 метров». Сейчас же заводы «Сыктывкар» и «Ростов» компании «Сыктывкар Тиссью Груп» производят более 100 наименований продукции санитарно-гигиенического назначения: белую и цветную макулатурную и целлюлозную бумагу-основу; высококачественную потребительскую двух- и трехслойную туалетную бумагу и бумажные полотенца в полимерной упаковке из облагороженной макулатуры и целлюлозы; профессиональную ролевую туалетную бумагу, бумажные полотенца и протирочные материалы; профессиональную листовую туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца V, Z и W-сложения; декоративные и столовые бумажные салфетки.

У компании два бренда: Veiro (для потребителей) - сочетание высокого качества товаров с привлекательной для покупателей ценой и Veiro Professional (для бизнеса) - с широким ассортиментом продукции, рассчитанной на целый спектр различных ценовых сегментов.

ЯРОСЛАВ КОКОРЕВ: «ПРОДУКЦИЮ ОТПРАВЛЯЛИ ДАЖЕ НА МАДАГАСКАР»

Директор Ростовского завода компании «Сыктывкар Тиссью Груп» Ярослав Кокорев работает в этой должности с 2015 года.

- Новый завод в Ярославской области появился в связи с инвестиционной программой ОАО СТГ по расширению существующего на тот момент производства в Сыктывкаре. Мы искали удобную с логистической точки зрения площадку, расположенную близко к конечному потребителю, который в основном сосредоточен в Московском регионе. Хотя, разумеется, продукция предприятия отгружается по всей территории России - от Калининградской области до Сахалина.

- А за границу?

- Конечно, во все страны бывшего СССР. Например, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан. Самым необычным покупателем был Мадагаскар - остров у берегов Африки.

- Если раньше туалетную бумагу было купить очень трудно, то сейчас ее профицит…

- Да, и серьезный. Более того, конкуренция будет усиливаться в ближайшее время.

- Не было мысли продолжать ремейк легендарной туалетной бумаги «Сыктывкарская 56 метров»?

- Изменился спрос. Сейчас все хотят туалетную бумагу, у которой не меньше 80% белизны. У «56 метров» этот показатель - на уровне 60. Также возросли требования к мягкости, которая обеспечивается многослойностью и тиснением.

- Как вам удается поддерживать практически безотходное производство?

- Отходов действительно немного. У нас разработана и внедрена интегрированная система менеджмента, включающая экологический менеджмент, мы следим за процессом производства от поступления сырья до выпуска готовой продукции - с особым акцентом на управлении отходами.

Все бумажные отходы собираются, сортируются и либо перерабатываются своими силами (если это бумага и картон), либо отправляются на специализированные предприятия. Например, товарная целлюлоза поступает на завод в кипах, скрученных проволокой. Вся проволока собирается, сматывается в бобины в специальной машине и сдается как металлолом - до нескольких тонн в месяц.

- В условиях жесткой конкуренции ОАО СТГ постоянно расширяет свою нишу. За счет чего?

- Есть крупные игроки рынка и очень много мелких. Последние выпускают бумагу среднего и низкого качества. Такого же, соответственно, и ценового диапазона. У нас же - очень современное оборудование последнего поколения, которое позволяет сокращать издержки, выпускать продукцию высокого качества, более 100 наименований ассортимента.

- Расширяться планируете?

- В этом году установили две новых линии.

- За конкурентами следите?

- Безусловно. В последние годы каких-то революционных и прорывных моментов ни у кого не наблюдалось. Большинство занимаются снижением издержек производства, тем самым уменьшая стоимость продукции.

- Мне сказали, что в самые современные очистные сооружения для отработанной воды за последние 5 лет компанией СТГ было инвестировано около 350 миллионов рублей.

- Да, вы правы. Вода, наш основной ресурс, очищается по самым последним технологиям. Этот процесс постоянно мониторится со всех сторон.

- А нельзя воду очищать и вновь пускать в производство?

- Это следующий шаг, который, надеюсь, мы сделаем уже в 2021 году.

МАКУЛАТУРА ПОМОГАЕТ СПАСАТЬ ЛЕСА

Недавно на продукции под брендом Veiro появился знакомый многим лого WWF с изображением панды. Совместный лицензионный проект демонстрирует, что продукция ОАО СТГ FSC-сертифицирована, то есть произведена из древесины, легально заготовленной в лесных хозяйствах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к природным ресурсам.

«Мы рады сотрудничать с ОАО СТГ, ведь компания не только разделяет ценности Фонда, но и стремится к повышению экологической устойчивости своей деятельности, - считает Ирина Воробьёва, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России. - Такие партнерства наглядно демонстрируют, как ответственный подход к производству бумажной продукции позволяет одновременно использовать леса как возобновляемый ресурс и вносить вклад в его сохранение».

- Сертификация FSC ставится на продукции производителей, которые могут отследить всю цепочку - от сырья до конечной продукции, - напоминает Ярослав Кокорев. - Сырье должно быть получено на законных основаниях и легальным путем. Мы приобретаем целлюлозу на крупном комбинате в Сыктывкаре, который занимается законной вырубкой деревьев и обязательной рекультивацией. Вся цепочка должна соответствовать экологическим стандартам.

- Не могу сказать, что знаки сертификации можно увидеть повсеместно. То, что компания их получила, отражается на продажах?

- Направление развивается, и в ближайшее время, надеюсь, будет иметь значение и для производителя, и для ретейла, и для конечного потребителя. Улучшение стандартов экологической маркировки поможет уменьшить воздействие сертифицированной продукции на окружающую среду. Повышение экологической грамотности покупателей и встраивание требований к наличию экологического сертификата в систему закупок ретейла и государственных органов обеспечат необходимую поддержку инструмента экомаркировки и повысят качество окружающей среды.

…Ключевые приоритеты ОАО СТГ в области охраны окружающей среды включают внедрение принципов устойчивого развития по всей производственно-технологической цепочке. Сейчас уже более 70% продукции производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги (проще - макулатуры) позволяет ежегодно сокращать более чем на 40 000 куб. м (!) поступление отходов на полигоны для захоронения. Это объем солидного небоскреба.

Практика показывает, что переработкой макулатуры занимаются далеко не все даже очень крупные игроки рынка. Но в ОАО СТГ провели исследования, которые показали, что из вторичного сырья получается продукция очень высокого качества, а себестоимость ее ниже.

- Лес, конечно, можно вырастить, но на это потребуется 30 - 40 лет - очень большой срок, - улыбается Ярослав Кокорев. - А использование макулатуры при современных технологиях позволяет получить бумагу очень высокого качества, ничем не отличающуюся от чисто целлюлозной. При этом целлюлозу можно использовать повторно до 8 раз! В крупных офисах или архивах стараются собирать макулатуру. У них выбор - или заплатить порядка 600 рублей за утилизацию 1 тонны, или сдать самому и получить деньги.

«Экологически и социально ответственный бизнес, который подтверждает свои высокие стандарты работы, проходя сертификацию FSC, вносит большой вклад в заботу о природе и благополучие людей, - считает директор FSC России Николай Шматков. - Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» - одно из немногих предприятий в нашей стране, кто выпускает продукцию из макулатуры с маркировкой FSC Recycled и помогает таким образом сокращать хозяйственную нагрузку на лес».

Остатки от переработки макулатуры фабрики «Ростов» идут на кирпичный завод для производства кирпичей или тротуарной плитки.

Кстати, в заводском офисе корреспондент «КП» не увидел в урнах ни одного (!) листочка бумаги - ее здесь не выкидывают, а собирают и отдают на переработку.

ОТХОДЫ? НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ!

Отправляемся на экскурсию в производственный цех. На каждой из 6 современнейших линий работают в среднем по 5 человек. Полотно с гигантских рулонов бумаги весом до 3,5 тонны и диаметром 2,5 метра расправляется и идет на узел тиснения и ламинации, где наносится рисунок. Процесс почти полностью автоматизирован. Работник лишь меняет настройки и следит за качеством. Производство не останавливается ни на секунду. Это позволяет производить до 1 миллиона рулонов туалетной бумаги в сутки.

Технологические отходы составляют 5 - 6%. Все они сортируются и отправляются на вторичную переработку.

Юлия Кучмай на Ростовском заводе компании «Сыктывкар Тиссью Груп» руководит службой качества. На предприятии «Ростов» она с первого дня. Приехала из Омска, где работала на аналогичном производстве.

- Когда предприятие только запускалось, мы с мужем, который тоже трудится на площадке «Ростов», жили только работой, - говорит Юлия. - Готовили документацию, разрабатывали ассортиментную матрицу будущей продукции, нормы выпуска… Ведь служба качества - не только контролирующий орган, но и законодательный. Мы создаем регламенты и техническую документацию, по которой изготавливается продукция. Мы говорим о том, какой продукция должна быть.

- Трудно обучить рабочих?

- Раньше точно было сложнее. Сейчас разработана и внедрена интегрированная система менеджмента, способствующая систематизации работы и более четкому разграничению ответственности, созданы стандарты для каждой рабочей операции и каждого рабочего места. Я всегда говорю сотрудникам: «Нужно читать стандарт и следовать ему. Следование правильному стандарту приводит к запланированному результату». Работники же параметры берут не из головы, их задает служба качества через техническую документацию, которая, в свою очередь, отражает все требования заинтересованных сторон, а также требования межотраслевых стандартов.

Если проверять продукцию только на выходе, то вероятность получения неудовлетворительного результата (например, продукция с дефектом) увеличивается. Поэтому на каждой производственной линии есть 5 - 6 точек промежуточного контроля, который осуществляют сами работники, чтобы была возможность исправить недочеты на ранних стадиях.

- Как вы контролируете качество продукции при таком большом объеме производства?

- Контроль проводится прямо во время выпуска продукции. Но есть еще и инспекционный контроль в лаборатории службы качества. Каждая смена оставляет для нас контрольные образцы. Важно: мы не проверяем качество, а подтверждаем его. Еще раз в полгода наши образцы продукции мы отправляем в независимую аккредитованную лабораторию, которая дает заключение о подтверждении соответствия нашей продукции санитарно-гигиеническим нормам и межгосударственному стандарту (ГОСТу).

- Тенденции рынка успеваете отслеживать?

- Конечно! Покупаем образцы продукции, тестируем в лаборатории, сравниваем. Мы проводим регулярные опросы потребителей, чтобы иметь своевременную информацию об изменении их потребностей.

РЕКА УСТЬЕ

… Дорога в Семибратово из Москвы лежит вдоль реки Устье. Она вообще протекает прямо у заводского забора - реку можно увидеть из окна заводоуправления. Течет Устье в сторону Ярославля. Через 10 километров от Семибратово Устье сливается с еще одной речкой и образуют более известную реку Которосль, которая, соответственно, впадает в Волгу.

Так вот: объявления о продаже рыбы и раков висят едва ли не у каждого дома. Значит, есть рыба и ее немало - рыбаков на Устье можно встретить в любое время года. А раки, напомню, водятся только в чистых водоемах.

- В апреле Ярославской гидрометеорологической службой проводилось исследование состояния реки и окружающей среды вокруг завода, - комментирует Александр Борков, руководитель отдела экологии. - По его результатам приятно было узнать, что речная вода оказалась чистой и не содержащей следов влияния нашего производства. Кстати, при создании новой производственной площадки сразу закладывались принципы сохранения окружающей среды. К примеру, у завода был выбор: откуда брать воду - из реки или делать свои подземные скважины. Выбрали второй вариант, несмотря на то, что он был дороже. Следующий серьезный вопрос - куда отводить отработанную воду. Опять же выбор - на поселковые очистные сооружения, которым на момент строительства завода было больше 40 лет, или строить свои. И выбрали более сложный и дорогостоящий, но ответственный и более безопасный для окружающей среды путь со строительством. На сегодняшний день предприятие имеет одни из самых современных очистных сооружений. Причем ряд используемых технических решений применен впервые на территории России.

- Чем они уникальны?

- На сегодняшний день в дополнение к классическим технологиям очистные сооружения дооснащены реактором с плавающей биологической загрузкой. Данная технология была применена впервые на территории Российской Федерации.

Также мы внедряем суперсовременную систему разделения водно-иловой смеси. На большинстве предприятий мира используются вторичные отстойники. Этой технологии более 100 лет! Мы же добавили специальную флотационную установку. Она повышает качество активного ила, за счет которого происходит очистка воды, и полностью предотвращает угрозу выноса его в водный объект. Это большой шаг вперед. Уверен, на этом наша работа по повышению экологичности производства не закончится. Мы следим за новинками, которые появляются не только в России, но и в других странах. Последнее оборудование - флотатор, в частности, мы привезли из Италии. Это большая ванна объемом около 50 кубических метров. В него подается смесь воды и активного ила. Задача - их разделить. За счет подачи воздуха снизу частицы ила поднимаются наверх, а вода остается внизу и стекает на следующую ступень очистки. В отстойниках же применяется гравитационный способ, и приходится ждать, пока ил осядет на дно. Там он слеживается, и это не очень хорошо сказывается на его свойствах.

Планируем завершить проект в течение месяца. Здесь нужно отдать должное нашим собственникам и акционерам - в непростое время они не заморозили проект.

- В чем сложность повторного использования отработанной воды?

- Есть определенные технологические требования к воде, которая используется в нашем производстве. Вода после биологической очистки может содержать микроорганизмы, которые безопасны для окружающей среды, но нежелательны для оборудования. Их наличие может привести к обрастанию дорогостоящих технических устройств веществом, как примерно накипь в чайнике, и их последующему выходу из строя.

Автор фото: Сергей Лакеев

…Возвращаемся в Москву. Стемнело. По обе стороны Ярославки - бесконечные леса, леса, леса. А в голове крутятся и никак не хотят уходить две цифры: перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ ежегодно сохраняет от вырубки более 400 тысяч (!) деревьев. Это - 800 гектаров зрелого леса!

ВАЖНО

Сегодня «Сыктывкар Тиссью Груп» занимает около 14% российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции, а ассортимент готовых изделий компании насчитывает свыше 100 наименований.