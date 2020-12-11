Россиян выведут «из-под удара»

Арина Шарапова и Виктория Кладиева Фото: ТАСС

Масштабный информационно-просветительский проект поможет людям трудоспособного возраста, перенесшим инфаркт миокарда, защитить себя от повторной сердечно-сосудистой катастрофы. Проект создан при поддержке ведущих кардиологов страны.

От Москвы до Дальнего Востока

О новой инициативе в кардиологии шла речь на площадке ТАСС в рамках пресс-конференции, приуроченной к запуску проекта. Его организаторы – биотехнологическая компания «Амджен» в партнерстве с Национальным Обществом по изучению атеросклероза и Обществом специалистов по неотложной кардиологии им. М.Я. Руда – анонсировали старт проекта в 12 регионах страны.

Первыми повысят уровень знаний о болезнях системы кровообращения и том, как отсрочить наступление сердечно-сосудистой катастрофы, жители центральной части страны, включая столицу, Приволжского Федерального округа, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В будущем создатели проекта планируют масштабировать инициативу на всю Россию.

Тележурналист и общественный деятель Арина Шарапова:

«У творческих людей — артистов, музыкантов, журналистов — увлеченных людей, работающих на износ, нередки проблемы сердцем. Среди моих знакомых, коллег по цеху, немало случаев внезапных инфарктов. К сожалению, люди, которые полностью отдают себя делу, нередко забывают о важности восстановительного периода и последующей профилактики после выписки из больницы, что служит часто поводом для повторного инфаркта».

«Убийца №1»

Сердечно-сосудистые заболевания – вот главный убийца современности - утверждают медики и официальная статистика. Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 17,9 млн смертей во всем мире. Это абсолютное лидерство по количеству жертв среди других неинфекционных заболеваний. Так, например, от онкологических патологий, которые находятся на втором месте после болезней сердца и сосудов, умирают практически в два раза реже, а расположившийся на четвертом месте диабет имеет в год «всего» 1,6 млн летальных исходов (то есть в 10 раз меньше, чем убийца №1).

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов:

«Каждый третий житель планеты – жертва болезней системы кровообращения. В России по официальным статистическим данным за прошлый год 47 % от общего количества летальных случаев вызваны болезнями сердца и сосудов. Каждый 7 летальный исход от заболеваний системы кровоснабжения пришелся на людей трудоспособного возраста. Сейчас наблюдается постепенное уменьшение количества летальных случаев на 100 тысяч населения – за 5 лет этот показатель снизился с 653,7 в 2014 году до 583,1 в 2019».

По словам главного внештатного кардиолога, проблемной зоной для врачебного сообщества остаются повторные инфаркты, число случаев которых можно значительно сократить за счет расширения охвата пациентов диспансерным наблюдением.

Виктория Кладиева и Сергей Бойцов Фото: ТАСС

Предупредить, а не лечить

Логичный вопрос возник у гостей конференции. А готова ли система здравоохранения к большому потоку пациентов, которые выберут профилактику? Эксперты убеждены: готова! И все благодаря уникальному опыту России по созданию программы диспансеризации населения. Инициатива «Не пропусти удар» как раз будет способствовать популяризации знаний о сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе – о факторах риска и их контроле, что играет важную роль в профилактике инфаркта миокарда.

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава РФ Оксана Драпкина:

«50% пациентов с инфарктом миокарда развивают повторное сердечно-сосудистое событие в первые три месяца без жесткого контроля липидов. Если на каждом терапевтическом участке мы добьемся того, что хотя бы половина прикрепленных к ним граждан откажется от курения, приведет в норму показатели холестерина и артериального давления, то сможем снизить смертность от сердечно-сосудистых болезней на 15%, а общую смертность на 10%».

Минутное дело

Задача медиков – донести до каждого человека, находящегося в зоне риска инфаркта миокарда, значимость врачебного контроля. Но как понять, нуждаешься ли ты в консультации и где получить помощь? Как раз эту проблему призван решить сайт udaru.net, который начнет работать 21 декабря.

Генеральный директор компании «Амджен» Россия и стран СНГ Угур Гюнайдын:

«Мы инициировали проект «Не пропусти удар», а ведущие российские кардиологи помогли нам его реализовать. В центре инициативы – сайт udaru.net. Он содержит не только полезную информацию о вторичной профилактике, но и вполне конкретные инструменты, в числе которых первый в России уникальный экспресс-опросник, разработанный нашими партнерами. Он позволит за 1 минуту оценить степень риска повторного инфаркта и найти ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на сердечно-сосудистых заболеваниях».

Инфаркт не приговор

Эксперты, принимавшие участие в пресс-конференции, остановились и на вполне конкретных практических вопросах: какие показатели здоровья контролировать, какие действия помогут профилактировать сердечно-сосудистые заболевания и как распознать инфаркт миокарда.

Член рабочей группы Общества специалистов по неотложной кардиологии им. М. Я. Руда Роман Шахнович:

«Больные, которые перенесли инфаркт миокарда, относятся в группе высокого риска повторных сердечно-сосудистых осложнений. Тем не менее, инфаркт – не приговор, и при условии соблюдения рекомендаций врача, касающихся, прежде всего, лекарственной терапии, образа жизни, диеты, в большинстве случаев пациентам удается сохранить хорошее самочувствие, привычную физическую активность, трудоспособность».

Холестерин не болит

Основной причиной развития ишемических заболеваний сердечно-сосудистой системы является атеросклероз, который обычно в течение длительного времени протекать бессимптомно. Поэтому первое сердечно-сосудистое событие может стать неожиданностью. Часто дебютным проявлением ишемической болезни сердца становится инфаркт миокарда или внезапная смерть вследствие разрыва бляшки

Исполнительный директор Национального Общества по изучению Атеросклероза Игорь Сергиенко:

«К развитию атеросклероза приводит избыток холестерина, а также другие факторы. Холестерин – обязательный компонент всех клеточных мембран, но в организме в очень грубом приближении «работают» 2 вида холестерина – «хороший» и «плохой». Важно контролировать «плохой» холестерин, так как при нарушениях липидного обмена он попадает в сосуды, прикрепляется к стенкам и формирует бляшку. Понижение холестерина до целевых уровней обязательно, так как только в этом случае происходит остановка роста атеросклеротических бляшек. Если рост бляшек продолжится, это может послужить причиной серьезных сердечно-сосудистых осложнений – инфаркта и инсульта. Подобрать эффективное лечение может только квалифицированный специалист. Поэтому в кардиологии очень важно быть приверженным лечению и назначениям врача, непрерывно принимать препараты. К сожалению, моя врачебная практика показывает, что примерно половина пациентов откажется от лечения или изменит его самостоятельно – это результат непросвещенности населения в вопросах собственного здоровья».

Здоровые выводы

Подводя итоги мероприятия, эксперты отметили, что безусловно важными факторами для снижения смертности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются своевременное непрерывное оказание помощи заболевших на всех этапах, обеспечение их высокоэффективными лекарственными препаратами, приверженность пациентов лечению. С другой стороны, не менее значимо проведение социальных кампаний подобных инициативе «Не пропусти удар», направленных на повышение информированности широкой общественности о болезнях кровеносной системы.

Участники сошлись во мнении, что проект «Не пропусти удар» делает вклад в достижение целей, стоящих перед всем кардиологическим сообществом: его реализация будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России.

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