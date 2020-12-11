10 декабря 2020 года в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялась бизнес-сессия «Декарбонизация как главный тренд и обязательное условие устойчивого развития энергетики». Организаторы: Фонд Росконгресс и компания «Сименс Энергетика».

В мероприятии приняли участие Заместители министра энергетики РФ Антон Инюцын и Евгений Грабчак, президент «Сименс Энергетика» Олег Титов, директор форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Затынайко, эксперты отрасли и журналисты.

Основной повесткой бизнес-сессии стали изменения мировых энергетических систем, в которых главную роль играют экологически нейтральные технологии. В этой связи эксперты «Сименс Энергетика» представили «зелёный» радар. Он включает три больших сектора: повышение эффективности, гибридизацию и глубокую декарбонизацию отрасли.

Антон Инюцын, замминистра энергетики РФ:

- Наша страна богата всеми видами углеводородного сырья, мы должны очень тонко найти баланс и идти в ногу с новыми технологическими решениями. Сегодня активно развиваются возобновляемые источники энергии - это тоже относим в копилку декарбонизации производства. Компания Сименс на примере модернизации своих станций, в части перехода на новые технологии, показывает высокие результаты, и мы сегодня в этом сумели убедиться.

Участники мероприятия в уникальном для отрасли инновационном формате цифровой демо-визуализации с эффектом полного погружения обсудили важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед энергетическим сообществом. Какой будет энергосистема будущего? Как подготовиться к грядущим изменениям энергетического ландшафта? Почему декарбонизация выходит на первый план и какова её роль в становлении новой энергосистемы? Что нужно сделать уже сегодня, чтобы сохранить конкурентоспособность в будущем?

«Наша цель – найти целостный и комплексный подход, который позволил бы решить проблему выбросов CO2 при выработке энергии. Трансформация должна быть сбалансирована и постепенна. Наши решения призваны помочь сделать энергетические объекты более безвредными для экологии, при этом сохранить максимальную экономическую эффективность, – отметил президент «Сименс Энергетика» в России Олег Титов. – Сегодня мы являемся отраслевым лидером в сфере декарбонизации: более 50% продуктового портфеля уже декарбонизировано. Мы стремимся выполнять цели ООН в области устойчивого развития и сделать свою деятельность климатически нейтральной к 2030 году».

Дополнительно новейшие решения для всех сегментов энергетического рынка на примерах референтных проектов со всего мира были представлены на экспозиции «Сименс Энергетика» в формате крупномасштабного виртуального 5D-кинотеатра 360 градусов с полным эффектом присутствия внутри фильма.

Помимо деловой программы, в рамках бизнес-мероприятия состоялись подписания стратегических документов с российскими партнерами. Так, компании «Сименс Энергетика» и «НОВАТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве по декарбонизации в области производства СПГ. Второй контракт заключен между компаниями «Фортум» и СТГТ о долгосрочном сервисном обслуживании оборудования Няганской ГРЭС.

Полную трансляцию бизнес-сессии «Декарбонизация как главный тренд и обязательное условие устойчивого развития энергетики» можно посмотреть по ссылке: https://rusenergyweek.com/siemens-energy/.