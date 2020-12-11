Воздух на контроле

Открытие оперштаба станет еще одним шагом для продолжения открытого диалога с москвичами. Ведь мэрия дышит с ними одним воздухом Фото: Евгения ГУСЕВА

Штаб был создан по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Как сообщил на пресс-конференции в столичной мэрии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, оперативный штаб занимается как выявлением неприятных запахов, так и их оперативной минимизацией. Для этого штаб наделен соответствующими полномочиями.

«Мы уже проводим активную разъяснительную работу с предприятиями, деятельность которых приводит к загрязнению воздуха. Как следствие, количество обращений граждан постепенно снижается. Уверен, что в 2021 году, благодаря усилиям оперативного штаба и при поддержке москвичей, воздух в столице станет еще чище», - отметил Антон Кульбачевский.

Только за последний месяц были проведены проверки в отношении 10 предприятий в московских промзонах, на которые поступали жалобы. Было выявлено 12 правонарушений в области охраны атмосферного воздуха. Пресечено 5 фактов несанкционированного сжигания отходов.

Фото: icmos.ru

«Если у предприятия есть природоохранная программа, если оно готово меняться в лучшую сторону, тогда мы оказываем ему поддержку, - подчеркнул Антон Кульбачевский. - Но если предприятие, говоря простым языком, не хочет меняться и двигаться в сторону экологии, тогда разрабатывается план действий, идут проверки, выписываются штрафы. Ни в коем случае никто не хочет душить бизнес. Но объяснять, разъяснять и направлять наших природопользователей в экологическое русло просто необходимо».

В состав Оперативного штаба входят не только специалисты мэрии Москвы, но и депутаты муниципальных образований, а также экологи и представители общественности. Эксперты уже отметили эффективность подобного подхода и способность штаба быстро реагировать на просьбы людей.

«Любая структура, в которую можно публично обратиться, например, через интернет, и которая способна оперативно реагировать на запросы граждан, всегда будет вызывать доверие, - считает первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. - Оперативный штаб и система экомониторинга в Москве – это продолжение положительной тенденции, которая способствует улучшению экологической ситуации в городе. Важно, что мы видим диалог Правительства Москвы с экологами, общественниками, простыми людьми. В нем участвует и Общественная палата Москвы. Реагирование на обращения людей происходит достаточно быстро. Предоставляются цифры, делаются пробы, замеры. Как результат, воздух в городе постепенно становится чище».

Новая экологическая инициатива городских властей продолжает цикл природоохранных мероприятий, проходящих в Москве на протяжении последнего десятилетия. По данным Антона Кульбачевского, благодаря городским экологическим программам удалось сократить содержание оксида углерода в воздухе в 2,3 раза, а оксида азота - в 2,2 раза. Содержание диоксида азота упало в 1,3 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, микроскопической взвеси (РМ10) - в 1,4 раза.

Главными направлениями работ по улучшению качества московского воздуха стали модернизация промышленных предприятий, сокращение выбросов от автотранспорта и планомерное озеленение городских пространств.

Переход на современное оборудование и стандарты очистки одного лишь Московского нефтеперерабатывающего завода привел к двукратному уменьшению концентраций сероводорода и снижению частоты выбросов.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений снизила частоту эпизодов превышения ПДК по сероводороду вообще почти в семь раз.

Специалисты общественной организации «Зеленый патруль» считают, что для большей эффективности экологов следует наделить такими же правами, как и пожарных. Например, у них должно быть право оперативно заходить на объект, где в данный момент может происходить выброс вредных веществ в атмосферу.

Если горит предприятие, то у пожарных есть право срезать замки, чтобы ликвидировать возгорание. Аналогично, и у экологов тоже должна быть официальная возможность заходить на потенциально опасный объект и проводить инструментальные замеры.

В мэрии также отметили, что на качестве московского воздуха позитивно сказываются и меры по разгрузке и оптимизации транспортных потоков в столице.

«С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса. Задача снижения загрязнения воздуха автотранспортом была признана приоритетной, - рассказал Антон Кульбачевский. - Развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного экологического класса, ограничение движения грузового транспорта, введение грузового каркаса, упорядочивающего движение грузовиков по территории Москвы, развитие дорожно-транспортной сети, контроль качества моторного топлива и ряд других мероприятий являются важнейшими природоохранными направлениями деятельности правительства Москвы. По сравнению с 2010 годом валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта снизились более чем на 600 тыс. тонн».

Открытие оперштаба станет еще одним шагом для продолжения открытого диалога с москвичами. Ведь мэрия дышит с ними одним воздухом.