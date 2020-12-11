МТС предложит подписку на услуги связи и развлекательные сервисы

Пользователь может сам выбрать оптимальное количество минут и гигабайт, которых ему будет достаточно. Минуты можно настроить с шагом 1 минута в диапазоне от 200 до 2000 минут, гигабайты интернета, также с шагом 1 ГБ, – от 5 ГБ до 30 ГБ. Кроме того, можно подключить безлимитный мобильный интернет и пакет 50 или 200 SMS.

Ещё одним преимуществом «НЕТАРИФА» являются скидки на дополнительные услуги и сервисы МТС и партнёров, которые пользователь может добавить к своему пакету: безлимитные звонки на МТС по России, блокировка спам-звонков, безлимитный трафик на соцсети, мессенджеры или видеосервисы, а также подписки на онлайн-кинотеатры, музыку, приложение МТС Библиотека. При этом, чем больше минут и гигабайт в основном пакете, тем больше скидка на опции.

Если пользователь захочет, например, подключить больше гигабайт, или отказаться от какой-то подписки, он может сделать это в любое время в приложении Мой МТС.