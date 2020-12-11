Откровения учителя на дистанте: «В перерывах между уроками выхожу на балкон и плачу»

Почему-то меньше всего в ситуации дистанционного обучения говорят об учителях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Раньше был диктант. А теперь дистант. Или по-простому дистанционка! Но из новинки это слово во многих семьях быстро превратилось синонимом дурдома. Родители психуют и пишут петиции: «Немедленно верните детей в школы!» А вирус не отступает. И почему-то меньше всего в этой жуткой для всех ситуации говорят об учителях.

А им-то каково?

А им сложнее всех!

Журналист kp.ru Дина Карпицкая собрала крики души педагогов.

БОЛЕЮТ ПАЧКАМИ

Дистанционное обучение, которое во многих регионах страны началось еще в марте, не заканчивается до сих пор. Была попытка возобновить нормальную учебу, но она с треском провалилась. Потому что не успел прозвенеть звонок 1 сентября, когда все дети пошли в школу, учителя тут же начали болеть. Массово.

«В нашей школе 12 человек в первую же неделю слегли с коронавирусом», - писал мне приятель-педагог одной из московских школ в середине сентября.

«От COVID» скончался математик, рассказывали жители подмосковного города.

Есть и официальные данные из сводок новостей со всей станы.

«В Новосибирской области уже несколько учителей ушли из жизни, заболев коронавирусом».

«В Красноярском крае коронавирусом болеют 425 учителей. Недавно стало известно о смети еще одного педагога – учитель математики в лицее №8 Ирины Антоновой, ей было всего 47... »

«Если бы была дистанционка, папа остался бы жив», - в отчаянии заявила дочь учителя физики из Новосибирской области Олега Невзорова.

В Москве дистант для всех учеников старших классов ввели с октября. И до конца 2020 этот режим вряд ли снимут. В родительских чатах — благоприятной почве для слухов — упорно ходят разговоры, что все это массовый эксперимент, чтобы навсегда закрыть школы и всех перевести на «образование онлайн». Сколько не развенчивают их чиновники из Минпросвещения, их голос тонет в мегатоннах сообщений из разряда «а вот одна моя знакомая чиновница сказала...»

«Родители постоянно требуют от нас — учителей, устроить бунт и отменить дистанционку. Но что мы можем? Мы тоже люди, болеть не хотим.»

Последнее родительское собрание (опять онлайн) которое прошло в школе, где учится моя дочь, было полностью из стенаний родителей: «Ну когда же кончится дистанционка?! Младшеклассники, получается, не переносят заразу, а наши дети переносят? Что за несправедливость». И из вздохов учителей: «Нам самим тяжело видеть школу без детей. Но педагоги болеют... Мы стараемся, чтобы обучение не прерывалось».

Мало кто из родителей спросил у учителей - а им-то самим каково? Их ведь тоже будто взяли за шкирку и бросили в пробирку для экспериментов — без живых учеников, зато со СНИПами, ГОСТами, РАНО, стандартами, программами, контрольными и прочими, прочим. Все это никуда не делось.

Не под запись учителя разных школ согласились рассказать мне каково им во всем этом дурдоме.

Ученики хитрят - троечники вдруг стали отличниками. Фото: Евгения ГУСЕВА

И ДВОЕЧНИКИ СТАЛИ ОТЛИЧНИКАМИ

- Мне страшно, что будет дальше, - вздыхает учитель английского. - Все троечники стали отличниками. В детях развиваются самые низменные качества — списать, обмануть, исхитриться. И это даже в тех, кто раньше таким не страдал. А у тех, кто страдал вообще расцвело бурным цветом. Все ради оценок. И родители потакают в этом. У всех электронные дневники, только двойку поставишь — мамы начинают бомбить чат: «У вас предвзятое отношение к моей дочке, я буду жаловаться». И жалуются. Но я работаю в школах 30 лет, поверьте, я вижу кто списал, а кто нет. И кто заслужил двойку. Мне не жалко пятерок, мне жалко детей, которые совсем забросили учебу. Недавно проводила словарный диктант, весь класс прислал работы с одними и теми же ошибками, как под копирку. Но на тройки. И только один мальчик получил свою двойку честно. Ничего не списал. Я даже хотела ему поставить пятерку … за благородство! Но побоялась. Администрация школы такой мой поступок явно не оценит, опять будут жалобы от родителей.

- В нашем городе в нашей школе сказали — пожалейте детей, не ставьте им двойки. Им и так тяжело, - рассказывает учитель алгебры. - Те, кто не успевают на уроках, пусть доделывают задания после и скидывают вам. Дети это уже почувствовали и активно пользуются. Что значит не успевают на уроках? Я дал одно уравнение и на него пол урока. Не успели! Да на ЕГЭ таких заданий 100 и всего 2 часа времени. Что они на экзамене будут делать? Скидывают мне ответы через 30 и даже 40 минут. Спрашиваешь: «Почему?». Ответ один — интернет пропал, ничего не грузилось, не могла отправить. Просто отговорки чтобы успеть списать. И наказать их я никак не могу.

Родителям кажется, что их детям занижают оценки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫ ХОТЬ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТЫ ВАШИ ЧАДА?

- Родители, проверьте микрофоны! Он почему-то не работает у 60% учеников. А по факту мы все прекрасно понимаем, что ребенок просто включил урок и спит. Ничего не слушает! Как он в школу пойдет, когда кончится этот коронавирус?! Вы представляете, какой у ребенка, привыкшего ничего не делать и получать оценки, будет стресс? Маме одного такого ученика звоню, спрашиваю, чем занимается ваш сын? Ответ: «Не знаю, я на работу ухожу с утра. Но оценки же у него хорошие. Что вы наезжаете на ребенка?». Хочется таким родителям ответить цитатой великого педагога Макаренко: «Хотите развратить душу вашего ребенка? Тогда ни в чем ему не отказывайте. И со временем вы поймете, что растите не человека, а красивое дерево».

- Я вообще не понимаю иногда с кем я разговариваю. Кому объясняю? По моим личным наблюдениям, в лучшем случае на уроке работает 30% учеников. А остальные чем заняты? И мы же при этом несем ответственность за детей. А вдруг ему плохо, а вдруг он там из окна прыгает, а родители думают — учится.

- Дети предоставлены сами себе, какое-то поколение беспризорников. Родители на работе, делай что хочешь. Особенно старшеклассники, их же дома уже одних оставляют. В итоге такие истории, что волосы дыбом. В соседней школе выяснилось, что двое 10-классников вместо уроков кое-чем другим занимались и теперь вместо ЕГЭ девочка будет роддоме. Но это еще полбеды, один мальчик умер от передозировки наркотиков прямо во время онлайн-уроков... Родители, проснитесь! Давайте вместе спасать наших детей.

Дистанционное обучение расслабило школьников. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«МАМСКИЙ КОНТРОЛЬ» ЗА … ПЕДАГОГАМИ

- Получать знания на дистанционке можно. Мы — учителя - очень для этого стараемся. Но дети, оказавшись без прямого контроля, сами этого не хотят. Как я могу их заставить? Взялась тут за одного мальчика: «Коля, Коля, ответь, ты где?!» Чтобы хоть что-то от него услышать. Один урок дергала, второй. Он уходит в ванную, чтоб родители не слышали, включает кран, вода шумит, уверяет, что это помехи связи. А ведь уроки сейчас такие, что некоторые родители других детей фактически на них присутствуют. Многие мамочки услышали это, и написали на меня жалобу директору: «Почему учитель призывает к диалогу одного единственного ученика, наши дети сидят, ждут и, участвуя в этом, не получая никаких знаний». Мне впаяли выговор.

- Одним родителям все равно, они никак не участвуют в учебе ребенка. Другие же наоборот слишком рьяно взялись, слушают все уроки и контролируют нас, учителей. «Почему домашнее задание не соответствует теме урока? Ведь по нормативам так не должно быть? Почему вы делаете то, а не это, ведь по нормативам...? Почему вы много говорите и мало пишите?..». И жалобы, жалобы, жалобы. У меня такое чувство, что я постоянно стою у расстрельной стены - каждый мой шаг, каждое слово контролируется. Так невозможно работать. Уже начинает казаться, что мы — учителя - вообще лишние в этом процессе обучения.

СПЛОШНАЯ ПЕРЕПИСКА ДО 4 ЧАСОВ НОЧИ

- Я вообще забыла, когда нормально высыпалась. Ложусь в 2-3 часа ночи, потому что надо готовить презентации к завтрашним урокам. Каждый день новая! И не дай бог возьмешь готовую из интернета — выговор. При том, что есть огромное количество интересных, образовательных сайтов. Мой голос детям уже надоел, а я бы вот включила им видео, где очень красиво и доступно рассказывают и показывают, что такое кровеносная система. Но нельзя! Объясняйте сами! Почему так, не пойму. Мой коллега - учитель русского языка и литературы вообще вешается, не представляете, какого ей в экране ноутбука разбирать все эти детские каракули. Да еще и снимают так, что все размыто. Она до 3-х, 4-х часов ночи проверят тетради! Своим домашним сказала, чтобы отключали звук на телефоне, потому что оценки и проверенные работы рассылает по ночам.

- Вся моя жизнь состоит из бесконечных чатов. У меня в телефоне их 13. Класс с учениками, класс с родителями. С администрацией школы, с коллегами-филологами официальный, не официальный. Плюс каждый день ровно в 8:00 в отдельном чате мы все педагоги нашей школы обязаны ставить +, что готовы к работе. Куда я только эти плюсики впопыхах не отправляла. Еще дети пишут — я преподаю в семи классах. Еще мамочки бывают, которые пишут в личку свои вопросы и требует немедленного ответа. Ей все равно, что у меня урок идет в онлайне. Родители, дорогие! Ну имейте такт и понимание!

К дистанционному уроку учителям готовиться намного сложнее, чем к обычному. Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРЕПОДАЮ ИЗ ТУАЛЕТА И БОЮСЬ СТАТЬ ГЕРОЕМ МЕМОВ

- У детей может не работать микрофон, не работать интернет. Кошка мяукать на заднем фоне. Я же не имею права на то, чтоб хоть что-то забарахлило - все должно быть четко. Мы с семьей — дочка с мужем и внучкой, я с мужем, живем в одной «двушке». Я сначала на кухне работала. Так мои не могли нормально есть - семья стала жертвой образования. Внучка маленькая уже боялась пикнуть! В итоге, честно скажу, веду уроки из ... ванной. А когда и оттуда выгоняют, то - из туалета. Больше неоткуда! На «переменках» выхожу на балкон и просто рыдаю в голос! Очень тяжело... Когда уже кончится этот проклятый вирус?

- Недавно в нашей школе заговорили о том, чтобы мы, учителя, во время урока включали видеокамеру. И тогда мы просто взбунтовались! Во-первых, всех-всех я должна пустить в свою квартиру, получается? А во-вторых, вы представляете, что дети будут делать? Снимай себе экран, где учитель с перекошенным лицом, пририсовывай ему усы, бороду или того хуже. Мы все категорически отказались! Не хотим быть героями мемов!

РОДИТЕЛИ, ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ

И все, как один учителя, с кем я говорила и переписывалась, готовя эту статью, просили меня о одном:

- Передайте, пожалуйста, родителям: «Давайте вместе бороться за детей! Да, уже не просто учить, а БОРОТЬСЯ! Мы со своего места, со своей стороны экрана делаем все, что можем. Но без вашей помощи уже никак. Проснитесь! Или мы потеряем детей. А страна — целое поколение «дистанционщиков». Все зашло слишком далеко и положение очень серьезно.

И еще... Дайте нам, учителям, право делать работу так, как мы любим и умеем. Не учите нас, помогите выучить ваших детей.

МНЕНИЕ

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