Новогодние каникулы на природе: Зубры и кони, озера и пещеры... И баня!

Гора Белая — одно из самых живописных мест на Урале, между легендарной рекой Чусовой и горой Белой. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

“КП” вместе с Агентством стратегических инициатив выбрала 8 самых интересных экологических туров и маршрутов в разных регионах России, от Смоленской области до Бурятии

В городах закрывают музеи, отменяют новогодние банкеты, просят соблюдать социальную дистанцию... Но и сидеть все длинные зимние выходные дома – так себе вариант. Лучше отправится в такое путешествие, где и вирус будет не страшен, и “антиковидные” ограничения не помешают. В горах или зимнем лесу дистанция – абсолютно естественная, воздух свежий, а пейзажи намного красивее, чем заставки в зуме. И изоляция на берегу ледникового озера – это уже приключение, а не ограничение.

“КП” вместе с Агентством стратегических иницитив выбрала интересные экологические туры и маршруты в разных регионах России. Агентство недавно провело конкурс по развитию экотуризма в России, победителями которого стали 17 проектов.

Зимние путешествия в нашем списке расположены по степени экстремальности и необходимого уровня физической подготовки: от полнейшего расслабления в бане до конного похода. Выбирайте по своей шкале адреналина – хотите получить его по максимуму и зарядиться силой природы. Или, наоборот, замедлиться и выдохнуть.

МОЛОДИЛЬНАЯ БОЧКА В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ

Домик в «Деревне Хоббитов». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: туристический кластер “Гора Белая”, Свердловская область. Лететь удобнее всего до Екатеринбурга, оттуда примерно 2,5 часа на машине.

Зачем ехать: во-первых, это одно из самых живописных мест на Урале, между легендарной рекой Чусовой и горой Белой. Здесь находятся Висимский биосферный заповедник и природный парк “Река Чусовая”. Во-вторых, в поселках (а на территории кластера их 16), где когда-то работали горные заводы, сейчас активно развивают туризм. Отдых здесь в основном активный: горные лыжи, снегоходы, пешие походы. Но не только. Можно просто пожить несколько дней в снежных горах, отключившись от всех дел. Например, в “Деревне хоббитов”, где дома отапливаются дровяными печками, прямо к порогу можно подъехать на лыжах или сноуборде с трасс горнолыжного центра, а потом порелаксировать в “молодильной бочке” с артезианской водой. Бани и сауны есть и в других гостевых домах. В Доме-музее “Русская изба” в поселке Висим гостей угощают пирогами из русской печи, чаем из самовара, овсяным квасом, на “вечерках” рассказывают о народном календаре, помогающем жить в гармонии с природой. А в деревне Харенки для дам готовы устроить 3-дневный ретрит с русской баней, йогой, медитациями и прогулками по красивым местам.

Цена вопроса: домик в “Деревне хоббитов” на 4 - 5 человек – 9 тысяч рублей. Однодневная экскурсия в Висим с посещением Мараловой фермы, где живут не только маралы, но и олени, яки, якутские лошади и хаски, и программой в “Русской избе” - 1290 рублей.

ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЫ

Тункинский национальный парк в Республике Бурятия. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: Тункинский национальный парк в Республике Бурятия. Парк занимает практически всю территорию Тункинского района, офис находится в селе Кырен (чуть больше 300 км от Иркутска и почти 500 км от Улан-Удэ).

Зачем ехать: целебных источников, или, как здесь говорят, аршанов в Тункинской долине множество, они имеют разный состав (а значит, полезны при разных заболеваниях) и температуру. Многие аршаны оборудованы купальнями, рядом с ними построены санатории и целые курорты. Буряты считают, что на одном только курорте Нилова Пустынь 108 источников, излечивающих от 108 болезней! Самый известный тункинский оздоровительный курорт – Аршан, расположен в 70 км от Кырена и в 135 от железнодорожной станции Слюдянка. В Аршане два санатория, множество гостевых домов и пансионатов. Отдых и лечение можно совмещать с экскурсиями по Тункинской долине. Другой вариант – бальнеологическая местность Вышка на берегу реки Иркут, где открыт визит-центр национального парка. Или Нилова Пустынь – курорт и одновременно базовая точка для туристических маршутов на гору Шумак, к озеру Тунку-Нур и на Центральное Саянское плоскогорье.

Цена вопроса: двухместный номер в Аршане в новогодние каникулы стоит от 4 - 5 тысяч рублей в сутки.

С МОРКОВКОЙ К ЗУБРАМ

Дикие быки, современники мамонтов, гиганты весом больше полутонны - это все про зубров, живущих в национальном парке «Смоленское Поозерье». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: национальный парк “Смоленское Поозерье” в Смоленской области. Из Москвы можно доехать на автомобиле, около 500 км. Либо поездом до Смоленска, оттуда на автобусе до поселка Пржевальский 120 км. Зубровый волерьер расположен рядом с деревней Корево в 23 км от Пржевальского.

Зачем ехать: Дикие быки, современники мамонтов, гиганты весом больше полутонны - это все про зубров, живущих в национальном парке “Смоленское Поозерье”. Зубры были на грани исчезновения, вид и сейчас занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. С 2014 года “Смоленское Поозерье” участвует в проекте по восстановлению популяции зубра. И вполне успешно.

Зубры живут на воле, в лесу, а в парке для них построили вольерный комплекс и подкормочную площадку. Зима – лучшее время для встречи с зубрами, потому что с наступлением холодов они часто заглядывают на подкормочную площадку, чтобы подкрепиться. В начале декабря сотрудники “Смоленского Поозерья” поделились радостью: в вольер у деревни Корево вернулся любимец публики зубр Ярик! Для животных это дело добровольное: идти лес, к стаду диких сородичей, или поближе к людям. И туристам они позируют тоже по желанию. Больше всего шансов увидеть зубра – во время кормления, с 9 до 10 часов или с 16 до 17 часов. Это можно сделать только в составе небольшой группы, максимум 8 человек, и в сопровождении сотрудника парка. Диета строгая: мытая морковка или яблоки.

Цена вопроса: разрешение на посещение национального парка стоит 100 рублей на человека, для пенсионеров 50 рублей, для детей до 14 лет бесплатно. Действует 7 дней. Купить можно онлайн на сайте “Смоленского Поозерья” либо на месте. Визит к зубрам – в зависимости от количества человек в группе и включенных услуг (например, трансфер из Смоленска, мастер-классы и экскурсии в Пржевальском, обед), в среднем надо рассчитывать на 1000 рублей на человека.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА В ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЕ

Аскинская ледяная пещера - это огромный зал больше 100 метров длиной и с 26-метровой высоты сводами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: в геопарке “Торатау”, входящем в туристско-рекреационный кластер “Сердце Башкирии”. В Аскинскую ледяную пещеру организуют однодневные туры из Уфы, дорога занимает около 3 часов.

Зачем ехать: Аскинская ледяная пещера на склоне хребта Уралтау – это огромный зал больше 100 метров длиной и с 26-метровой высоты сводами. Лед здесь не тает круглый год, словно в чертогах Снежной королевы. Именно так, Снежной королевой, называют ледяной столб высотой 15 метров в центре пещеры. Вход в пещеру разрешен только с гидом и по предварительной записи.

Цена вопроса: экскурсия на весь день из Уфы – 2300 рублей на человека.

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

В нацпарке «Смоленское поозерье» водятся 18 видов рыб. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: национальный парк “Смоленское Поозерье” в Смоленской области. Из Москвы можно доехать на автомобиле – 500 км. Либо поездом до Смоленска, а оттуда на автобусе до поселка Пржевальский 120 км.

Зачем ехать: В национальном парке, вопреки стереотипам, можно рыбачить! Причем бесплатно. И зимой в том числе. Необходимо только получить разрешение на посещение парка. В Смоленском Поозерье рыбакам предлагают остановиться в жилом корпусе экоцентра "Бакланово" у озера Баклановское, самого глубокого в национальном парке. Здесь водятся 18 видов рыб: плотва и окунь, лещ и щука, краснопёрка и язь, линь и карась, налим и ёрш... А вечером попариться в бане – и уже самому окунуться в озеро.

Рядом с поселком Пржевальское расположены богатые рыбой озёра Сапшо – крупнейшее в парке, Петровское и Чистик, Рытое и Мутное, Глубокое и Мало Стречное. Все эти озера – ледникового происхождения. В Пржевальском можно остановиться в эко-отеле или санатории. Для тех, кто готов забраться подальше от цивилизации, - лесные озера Дго (сотрудники национального парка говорят, что именно оно самое рыбное) и Букино.

Декабрь считается хорошим временам для ловли леща, плотвы и окуня. Вопрос лишь в том, чтобы к праздникам лед стал устойчивым.

Цена вопроса: разрешение на посещение национального парка стоит 100 рублей на человека, для пенсионеров 50 рублей, для детей до 14 лет бесплатно. Действует 7 дней. Купить можно онлайн на сайте “Смоленского Поозерья” либо на месте. Проживание в “Бакланово” - от 500 рублей на человека в сутки.

ПЕШКОМ ПО ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

О живописным окрестностям горы Белой проложены тропы для самостоятельных походов. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: туристический кластер “Гора Белая”, Свердловская область. Лететь удобнее всего до Екатеринбурга, оттуда примерно 2,5 часа на машине.

Зачем ехать: по живописным окрестностям горы Белой проложены тропы для самостоятельных походов, в том числе и зимних (разумеется, нужна подходящая одежда и обувь). Машруты разные по продолжительности и сложности. Например, за час реально обойти вокруг Белогорки по маршруту длиной 2,3 км, проходящему через лес и каменные развалы-курумники. Чуть длинее, 3,2 км, тропа к горе Шихан с панорамными видами на поселок Висим и Веселые горы.

Цена вопроса: если идти самостоятельно – бесплатно. В поселке Висим работает служба гидов, которые готовы составить вам компанию и провести тематическую экскурсию. Например, орнитологическую.

ЮГРА

В этностойбищах рядом с Ханты-Мансийском и Сургутом гостей учат запрягать оленей и управлять нартами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: Ханты-Мансиийский автономный округ (Югра), 3 часа на самолете из Москвы.

Зачем ехать: переночевать в стойбище хантов – как вам идея? Местные туркомпании предлагают снегоходные туры из Нижневартовска в национальные поселки Варьеган и Аган, где туристам расскажут о традиционных способах рыбной ловли (попрактиковать тоже реально) и выживания в лесу, о шаманах и охотниках. В этностойбищах рядом с Ханты-Мансийском и Сургутом гостей учат запрягать оленей и управлять нартами. Собачьи упряжки в Югре тоже есть – и как развлечение, и в более суровом варианте, поход на 120 км. Но главная зимняя экзотика Югры, пожалуй, - Приполярный Урал с вершинами Народная и Неройка, куда организуют снегоходные экспедиции. В том числе к легендарному перевалу Дятлова (это уже Свердловская область) или месту слияния Оби и Иртыша. А в месторождении кварца и горного хрусталя Додо просто чудо - снежинки диаметром до 1 метра!

Цена вопроса: катание на хаски от 2000 рублей. Однодневная экскурсия в этностойбище – 2 – 3 тысячи рублей.

ЛОШАДИ И ФРИРАЙД В КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ

Кататься на горных лыжах или сноуборде можно на оборудованных трассах горы Югус. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: “Междуреченск. Город Тайги” - туристско-рекреационный кластер в Кемеровской области, у границы с Хакасией, рядом с заповедником “Кузнецкий Алатау”. Ближайший аэропорт в Новокузнецке.

Зачем ехать: тайга, горы, белый снег – такой зимы в городе не увидишь! Кататься на горных лыжах или сноуборде можно на оборудованных трассах горы Югус (откуда открывается живописный вид на тайгу Поднебесных Зубьев). А если готовы морально и физически – тогда фрирайд и бэккантри. Поля пушистого сухого снега в 3 - 4 метра толщиной вы мало где найдете. За этими, по-настоящему сибирскими радостями, едем на базу Лужба или еще дальше, в горные приюты, где нет мобильной связи уж тем более подъемников в гору, зато есть сруб, печка (дрова колоть самим) и баня. Вариант поспокойнее – визит-центр заповедника “Кузнецкий Алатау”, где предложат покататься на таежных лошадях и расскажут о природе этих мест.

Цена вопроса: катание на лайках 500 рублей, прогулка на лошадях – тоже 500 рублей. Двухместный номер в гостиницах Междуреченска – от 2 – 3 тысяч рублей в сутки. Ночевка на станции Лужба или в горных приютах – от 1000 рублей в сутки.