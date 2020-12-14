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Новогодние каникулы на природе: Зубры и кони, озера и пещеры... И баня!

“КП” вместе с Агентством стратегических инициатив выбрала 8 самых интересных экологических туров и маршрутов в разных регионах России, от Смоленской области до Бурятии
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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Гора Белая — одно из самых живописных мест на Урале, между легендарной рекой Чусовой и горой Белой. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Гора Белая — одно из самых живописных мест на Урале, между легендарной рекой Чусовой и горой Белой. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

“КП” вместе с Агентством стратегических инициатив выбрала 8 самых интересных экологических туров и маршрутов в разных регионах России, от Смоленской области до Бурятии

В городах закрывают музеи, отменяют новогодние банкеты, просят соблюдать социальную дистанцию... Но и сидеть все длинные зимние выходные дома – так себе вариант. Лучше отправится в такое путешествие, где и вирус будет не страшен, и “антиковидные” ограничения не помешают. В горах или зимнем лесу дистанция – абсолютно естественная, воздух свежий, а пейзажи намного красивее, чем заставки в зуме. И изоляция на берегу ледникового озера – это уже приключение, а не ограничение.

“КП” вместе с Агентством стратегических иницитив выбрала интересные экологические туры и маршруты в разных регионах России. Агентство недавно провело конкурс по развитию экотуризма в России, победителями которого стали 17 проектов.

Зимние путешествия в нашем списке расположены по степени экстремальности и необходимого уровня физической подготовки: от полнейшего расслабления в бане до конного похода. Выбирайте по своей шкале адреналина – хотите получить его по максимуму и зарядиться силой природы. Или, наоборот, замедлиться и выдохнуть.

МОЛОДИЛЬНАЯ БОЧКА В УРАЛЬСКИХ ГОРАХ

Домик в «Деревне Хоббитов». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Домик в «Деревне Хоббитов». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: туристический кластер “Гора Белая”, Свердловская область. Лететь удобнее всего до Екатеринбурга, оттуда примерно 2,5 часа на машине.

Зачем ехать: во-первых, это одно из самых живописных мест на Урале, между легендарной рекой Чусовой и горой Белой. Здесь находятся Висимский биосферный заповедник и природный парк “Река Чусовая”. Во-вторых, в поселках (а на территории кластера их 16), где когда-то работали горные заводы, сейчас активно развивают туризм. Отдых здесь в основном активный: горные лыжи, снегоходы, пешие походы. Но не только. Можно просто пожить несколько дней в снежных горах, отключившись от всех дел. Например, в “Деревне хоббитов”, где дома отапливаются дровяными печками, прямо к порогу можно подъехать на лыжах или сноуборде с трасс горнолыжного центра, а потом порелаксировать в “молодильной бочке” с артезианской водой. Бани и сауны есть и в других гостевых домах. В Доме-музее “Русская изба” в поселке Висим гостей угощают пирогами из русской печи, чаем из самовара, овсяным квасом, на “вечерках” рассказывают о народном календаре, помогающем жить в гармонии с природой. А в деревне Харенки для дам готовы устроить 3-дневный ретрит с русской баней, йогой, медитациями и прогулками по красивым местам.

Цена вопроса: домик в “Деревне хоббитов” на 4 - 5 человек – 9 тысяч рублей. Однодневная экскурсия в Висим с посещением Мараловой фермы, где живут не только маралы, но и олени, яки, якутские лошади и хаски, и программой в “Русской избе” - 1290 рублей.

ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЫ

Тункинский национальный парк в Республике Бурятия. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Тункинский национальный парк в Республике Бурятия. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: Тункинский национальный парк в Республике Бурятия. Парк занимает практически всю территорию Тункинского района, офис находится в селе Кырен (чуть больше 300 км от Иркутска и почти 500 км от Улан-Удэ).

Зачем ехать: целебных источников, или, как здесь говорят, аршанов в Тункинской долине множество, они имеют разный состав (а значит, полезны при разных заболеваниях) и температуру. Многие аршаны оборудованы купальнями, рядом с ними построены санатории и целые курорты. Буряты считают, что на одном только курорте Нилова Пустынь 108 источников, излечивающих от 108 болезней! Самый известный тункинский оздоровительный курорт – Аршан, расположен в 70 км от Кырена и в 135 от железнодорожной станции Слюдянка. В Аршане два санатория, множество гостевых домов и пансионатов. Отдых и лечение можно совмещать с экскурсиями по Тункинской долине. Другой вариант – бальнеологическая местность Вышка на берегу реки Иркут, где открыт визит-центр национального парка. Или Нилова Пустынь – курорт и одновременно базовая точка для туристических маршутов на гору Шумак, к озеру Тунку-Нур и на Центральное Саянское плоскогорье.

Цена вопроса: двухместный номер в Аршане в новогодние каникулы стоит от 4 - 5 тысяч рублей в сутки.

С МОРКОВКОЙ К ЗУБРАМ

Дикие быки, современники мамонтов, гиганты весом больше полутонны - это все про зубров, живущих в национальном парке «Смоленское Поозерье». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Дикие быки, современники мамонтов, гиганты весом больше полутонны - это все про зубров, живущих в национальном парке «Смоленское Поозерье». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: национальный парк “Смоленское Поозерье” в Смоленской области. Из Москвы можно доехать на автомобиле, около 500 км. Либо поездом до Смоленска, оттуда на автобусе до поселка Пржевальский 120 км. Зубровый волерьер расположен рядом с деревней Корево в 23 км от Пржевальского.

Зачем ехать: Дикие быки, современники мамонтов, гиганты весом больше полутонны - это все про зубров, живущих в национальном парке “Смоленское Поозерье”. Зубры были на грани исчезновения, вид и сейчас занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. С 2014 года “Смоленское Поозерье” участвует в проекте по восстановлению популяции зубра. И вполне успешно.

Зубры живут на воле, в лесу, а в парке для них построили вольерный комплекс и подкормочную площадку. Зима – лучшее время для встречи с зубрами, потому что с наступлением холодов они часто заглядывают на подкормочную площадку, чтобы подкрепиться. В начале декабря сотрудники “Смоленского Поозерья” поделились радостью: в вольер у деревни Корево вернулся любимец публики зубр Ярик! Для животных это дело добровольное: идти лес, к стаду диких сородичей, или поближе к людям. И туристам они позируют тоже по желанию. Больше всего шансов увидеть зубра – во время кормления, с 9 до 10 часов или с 16 до 17 часов. Это можно сделать только в составе небольшой группы, максимум 8 человек, и в сопровождении сотрудника парка. Диета строгая: мытая морковка или яблоки.

Цена вопроса: разрешение на посещение национального парка стоит 100 рублей на человека, для пенсионеров 50 рублей, для детей до 14 лет бесплатно. Действует 7 дней. Купить можно онлайн на сайте “Смоленского Поозерья” либо на месте. Визит к зубрам – в зависимости от количества человек в группе и включенных услуг (например, трансфер из Смоленска, мастер-классы и экскурсии в Пржевальском, обед), в среднем надо рассчитывать на 1000 рублей на человека.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА В ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЕ

Аскинская ледяная пещера - это огромный зал больше 100 метров длиной и с 26-метровой высоты сводами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Аскинская ледяная пещера - это огромный зал больше 100 метров длиной и с 26-метровой высоты сводами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: в геопарке “Торатау”, входящем в туристско-рекреационный кластер “Сердце Башкирии”. В Аскинскую ледяную пещеру организуют однодневные туры из Уфы, дорога занимает около 3 часов.

Зачем ехать: Аскинская ледяная пещера на склоне хребта Уралтау – это огромный зал больше 100 метров длиной и с 26-метровой высоты сводами. Лед здесь не тает круглый год, словно в чертогах Снежной королевы. Именно так, Снежной королевой, называют ледяной столб высотой 15 метров в центре пещеры. Вход в пещеру разрешен только с гидом и по предварительной записи.

Цена вопроса: экскурсия на весь день из Уфы – 2300 рублей на человека.

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

В нацпарке «Смоленское поозерье» водятся 18 видов рыб. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

В нацпарке «Смоленское поозерье» водятся 18 видов рыб. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: национальный парк “Смоленское Поозерье” в Смоленской области. Из Москвы можно доехать на автомобиле – 500 км. Либо поездом до Смоленска, а оттуда на автобусе до поселка Пржевальский 120 км.

Зачем ехать: В национальном парке, вопреки стереотипам, можно рыбачить! Причем бесплатно. И зимой в том числе. Необходимо только получить разрешение на посещение парка. В Смоленском Поозерье рыбакам предлагают остановиться в жилом корпусе экоцентра "Бакланово" у озера Баклановское, самого глубокого в национальном парке. Здесь водятся 18 видов рыб: плотва и окунь, лещ и щука, краснопёрка и язь, линь и карась, налим и ёрш... А вечером попариться в бане – и уже самому окунуться в озеро.

Рядом с поселком Пржевальское расположены богатые рыбой озёра Сапшо – крупнейшее в парке, Петровское и Чистик, Рытое и Мутное, Глубокое и Мало Стречное. Все эти озера – ледникового происхождения. В Пржевальском можно остановиться в эко-отеле или санатории. Для тех, кто готов забраться подальше от цивилизации, - лесные озера Дго (сотрудники национального парка говорят, что именно оно самое рыбное) и Букино.

Декабрь считается хорошим временам для ловли леща, плотвы и окуня. Вопрос лишь в том, чтобы к праздникам лед стал устойчивым.

Цена вопроса: разрешение на посещение национального парка стоит 100 рублей на человека, для пенсионеров 50 рублей, для детей до 14 лет бесплатно. Действует 7 дней. Купить можно онлайн на сайте “Смоленского Поозерья” либо на месте. Проживание в “Бакланово” - от 500 рублей на человека в сутки.

ПЕШКОМ ПО ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

О живописным окрестностям горы Белой проложены тропы для самостоятельных походов. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

О живописным окрестностям горы Белой проложены тропы для самостоятельных походов. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: туристический кластер “Гора Белая”, Свердловская область. Лететь удобнее всего до Екатеринбурга, оттуда примерно 2,5 часа на машине.

Зачем ехать: по живописным окрестностям горы Белой проложены тропы для самостоятельных походов, в том числе и зимних (разумеется, нужна подходящая одежда и обувь). Машруты разные по продолжительности и сложности. Например, за час реально обойти вокруг Белогорки по маршруту длиной 2,3 км, проходящему через лес и каменные развалы-курумники. Чуть длинее, 3,2 км, тропа к горе Шихан с панорамными видами на поселок Висим и Веселые горы.

Цена вопроса: если идти самостоятельно – бесплатно. В поселке Висим работает служба гидов, которые готовы составить вам компанию и провести тематическую экскурсию. Например, орнитологическую.

ЮГРА

В этностойбищах рядом с Ханты-Мансийском и Сургутом гостей учат запрягать оленей и управлять нартами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

В этностойбищах рядом с Ханты-Мансийском и Сургутом гостей учат запрягать оленей и управлять нартами. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: Ханты-Мансиийский автономный округ (Югра), 3 часа на самолете из Москвы.

Зачем ехать: переночевать в стойбище хантов – как вам идея? Местные туркомпании предлагают снегоходные туры из Нижневартовска в национальные поселки Варьеган и Аган, где туристам расскажут о традиционных способах рыбной ловли (попрактиковать тоже реально) и выживания в лесу, о шаманах и охотниках. В этностойбищах рядом с Ханты-Мансийском и Сургутом гостей учат запрягать оленей и управлять нартами. Собачьи упряжки в Югре тоже есть – и как развлечение, и в более суровом варианте, поход на 120 км. Но главная зимняя экзотика Югры, пожалуй, - Приполярный Урал с вершинами Народная и Неройка, куда организуют снегоходные экспедиции. В том числе к легендарному перевалу Дятлова (это уже Свердловская область) или месту слияния Оби и Иртыша. А в месторождении кварца и горного хрусталя Додо просто чудо - снежинки диаметром до 1 метра!

Цена вопроса: катание на хаски от 2000 рублей. Однодневная экскурсия в этностойбище – 2 – 3 тысячи рублей.

ЛОШАДИ И ФРИРАЙД В КУЗНЕЦКОМ АЛАТАУ

Кататься на горных лыжах или сноуборде можно на оборудованных трассах горы Югус. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Кататься на горных лыжах или сноуборде можно на оборудованных трассах горы Югус. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив.

Где: “Междуреченск. Город Тайги” - туристско-рекреационный кластер в Кемеровской области, у границы с Хакасией, рядом с заповедником “Кузнецкий Алатау”. Ближайший аэропорт в Новокузнецке.

Зачем ехать: тайга, горы, белый снег – такой зимы в городе не увидишь! Кататься на горных лыжах или сноуборде можно на оборудованных трассах горы Югус (откуда открывается живописный вид на тайгу Поднебесных Зубьев). А если готовы морально и физически – тогда фрирайд и бэккантри. Поля пушистого сухого снега в 3 - 4 метра толщиной вы мало где найдете. За этими, по-настоящему сибирскими радостями, едем на базу Лужба или еще дальше, в горные приюты, где нет мобильной связи уж тем более подъемников в гору, зато есть сруб, печка (дрова колоть самим) и баня. Вариант поспокойнее – визит-центр заповедника “Кузнецкий Алатау”, где предложат покататься на таежных лошадях и расскажут о природе этих мест.

Цена вопроса: катание на лайках 500 рублей, прогулка на лошадях – тоже 500 рублей. Двухместный номер в гостиницах Междуреченска – от 2 – 3 тысяч рублей в сутки. Ночевка на станции Лужба или в горных приютах – от 1000 рублей в сутки.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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