Путин - о российских ток-шоу: Я редко смотрю телевизор, но когда попадаю на них - просто оторопь берет

«КП» приводит наиболее интересные высказывания главы государства Фото: REUTERS

Официальный сайт президента России опубликовал вторую часть встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека, которая не попала в прямую трансляцию. «КП» приводит наиболее интересные высказывания главы государства.

ВЛАСТЬ КРИТИКОВАТЬ НУЖНО

- Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно. Надо внимательно разобраться с правоприменительной практикой и сделать соответствующие поправки.

Как вы сказали, если люди собрались, вдруг неожиданно оказались все вместе и проводят несанкционированные какие-то мероприятия. Ну, они-то, может быть, собрались, не зная, что кто-то еще придет. Но есть и те, кто организовывал, и те, кто сознательно шли на это правонарушение, сознательно. Здесь просто нужно внимательно посмотреть на это.

НАМ НУЖНО РАЗВИВАТЬ СВОИ СОЦСЕТИ

- YouTube и так далее. Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций.

Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Точно совершенно, что нужно делать (это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени), нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества. Они пользуются своим технологическим преимуществом, которое было достигнуто в предыдущие годы. В нашей стране, к сожалению, должным образом на это внимание не обращали. Теперь мы понимаем всю остроту, важность этого направления работы. У нас есть все шансы сделать серьезный, значительный рывок вперед.

МЫ ПРОСИМ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕЛУ НАВАЛЬНОГО, НО НЕ ДАЮТ

- (На вопрос «можно ли возбудить дело об отравлении Навального?» Нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать. Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: «Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? «Новичок», где он? Покажите нам». Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут – почему. Я совсем недавно только разговаривал с одним из коллег, дайте, говорю, бумаги, документы. Не дают. Передали в международную организацию по запрещению химического оружия. Мы готовы их принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот «новичок».

УБИЙСТВО НЕМЦОВА РАСКРЫТО

- Я много раз говорил и своим коллегам, и Вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики.

ЗА МАСКАМИ И ДЕЗРАСТВОРАМИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ

- Россия – одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов. У нас по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты, в разы, а то и в десятки раз. Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз.

Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займемся.

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛОВ

- То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово – культура.

ОТ НАШИХ ТОК-ШОУ ОТОРОПЬ БЕРЕТ

- (О ток-шоу на телевидении) Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь.