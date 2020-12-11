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Экономика

Конкурс «Мастера гостеприимства» объявил о запуске новых профильных номинаций

Лучшие проекты получат поддержку и будут реализованы в регионах России
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Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России

Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России

Участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» во втором сезоне ждут новые номинации. Уже известны некоторые из них: «Событийный туризм», «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике», «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Также продолжится проведение номинации «Развитие экологического туризма». Конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Ростуризма, Росмолодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ второй год подряд в конкурсе организует номинацию «Развитие экологического туризма». Экологический туризм – одно из важнейших направлений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Особо охраняемые природные территории России обладают уникальными возможностями для формирования современного и конкурентоспособного туристского продукта.

Госкорпорация «Роскосмос» во втором сезоне выступит индустриальным партнером конкурса и учредителем номинации «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике». Номинация направлена на развитие туристического потенциала наземной космической инфраструктуры, а участникам будет предложено разработать решения, направленные на повышение туристической привлекательности космодромов России в межпусковой период.

Впервые партнером конкурса «Мастера гостеприимства» с номинацией «Событийный туризм» выступит Фонд Росконгресс. Лучшим участникам фонд окажет поддержку и обеспечит стажировки на своих мероприятиях.

«Пандемия потребовала от всех нас оперативной адаптации бизнес-процессов. Новые реалии предполагают новые подходы, свежие идеи, профессиональные кадры. Мы ждём от участников конкурса «Мастера гостеприимства» интересных проектных решений, которые помогут перезапустить событийный туризм. Можно сказать, что в этом смысле конкурс станет антикризисным мероприятием. Уверен, что благодаря совместным усилиям, жизнь как событийной индустрии, так и индустрии гостеприимства продолжится и, будем надеяться, на еще более высоком профессиональном уровне», – сказал Председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Число партнеров конкурса во втором сезоне пополнит также Национальная академия гостеприимства. Для участников руководство Академии предложило свою номинацию – «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Кроме того, одному из победителей Академия вручит грант на реализацию проекта.

«Первый сезон продемонстрировал всем нам огромное количество талантливых, инициативных, жаждущих самореализации и воплощения своих замыслов людей. Эту огромную позитивную энергию мы запустим в созидательное русло и таким образом решим сразу несколько задач – пополним российскую команду профессионалов туриндустрии, найдем пути решения вполне конкретных земных проблем, сделаем для российских туристов условия более комфортными, а сферу услуг более разнообразной», – считает директор по развитию Академии гостеприимства Рушан Сабиров.

Напомним, что во втором сезоне конкурса совместно с Росмолодежью проводится специальный трек «Мастера гостеприимства. Студенты». Его участники – будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма – будут соревноваться на площадках университетов, где есть профильные специальности.

По итогам первого сезона конкурса лучшие проекты участников выиграли поддержку от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, Федеральной пассажирской компании, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry. Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.

В качестве партнерской помощи конкурсанты получили поддержку от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

«Взаимодействие с разноплановыми партнерами, заинтересованными в развитии в туристической отрасли и сферы гостеприимства, позволяет нам не только формировать стимулы к участию для конкурсантов, но и создавать базу для дальнейшего усовершенствования и развития туристической индустрии. Наши партнеры, рассматривая под своим углом дальнейшие перспективы отечественного туризма, делают неоценимый вклад в формирование будущего отрасли», – заявил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России. Срок окончания регистрации - 15 января 2021 года.

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