Нефть опять дороже 50 долларов, а доллар слабеет: что это значит для наших кошельков

Цена «черного золота» всю прошедшую неделю росла и превысила 50 долларов за баррель Фото: REUTERS

Нефть снова дорогая. Цена «черного золота» всю прошедшую неделю росла и превысила 50 долларов за баррель. Такого не было с начала марта этого года, когда никто еще не думал о всемирной пандемии и карантинных мерах. Что это значит для российской экономики и наших кошельков?

ВАКЦИНА СПАСАЕТ РЫНОК

Нефть росла по двум основным причинам. Во-первых, страны - экспортеры нефти стали все лучше координировать свои действия. И договорились, что будут каждый месяц собираться, чтобы обсуждать, как вести себя дальше. Это значит, что резко упасть они ценам больше не дадут. Во-вторых, производство вакцины против коронавируса сдвинулось с мертвой точки. Сразу несколько компаний объявили об успешных испытаниях. Поэтому надежда на окончание пандемии становится все более реальной.

- Новый импульс оптимизма на глобальных рынках был связан с надеждами на начало вакцинирования, что позволило нефтяным котировкам продемонстрировать рывок выше 50 долларов за баррель, - говорит Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка.

К слову, нефть на этих новостях дорожает последние полтора месяца. К примеру, с начала ноября котировки выросли на треть. Тем не менее радоваться за бюджет пока не стоит. Во-первых, рубль уже отреагировал на этот рывок. С рекордных 80 рублей за доллар курс национальной валюты укрепился до 73 рублей за доллар. А значит, поступления нефтедолларов не смогут уменьшить дефицит казны. Во-вторых, Россия наряду с Саудовской Аравией снизили добычу больше всех, поэтому даже нынешняя высокая цена не позволит нам получить прибыль по итогам года.

- Общее производство нефти, по данным Минэнерго России, в этом году сократится примерно на 10%. По данным Счетной палаты, доходы бюджета от падения цен на нефть и пакта ОПЕК+ в 2020 году будут на 30% меньше стандартных поступлений, - говорит Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер».

КОМПРОМИСС - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Пойдет ли нефть выше? Это большой вопрос. Большинство аналитиков считают, что этого не произойдет. Мол, 50 долларов для нынешней ситуации - потолок. В лучшем случае «черное золото» подорожает до 60 долларов. Но выше точно не пойдет.

- Среднегодовая стоимость сорта Brent в 2021 году ожидается примерно на уровне 50 долларов за баррель. Изменения цен будут невысокими, в силу регулируемости рынка нерыночным методами, - объясняет Оксана Лукичева.

То есть, при любых резких изменениях экспортеры смогут гибко реагировать на это сокращением или увеличением добычи. Главное - чтобы «в экспортерах было согласье».

- Разногласия среди стран ОПЕК+ всегда были, есть и будут. Все хотят добывать больше нефти, но понимают, что нельзя, иначе потери будут еще более колоссальные. Я не думаю, что сейчас есть риск развала ОПЕК+. В марте этого чуть было не случилось, но динамика цен на нефть сразу заставила всех сразу снова сесть за стол переговоров. Пока сокращение нефти остается важным вопросом, ОПЕК+ будет существовать, - считает Ксения Лапшина, аналитик инвесткомпании QBF.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ?

Хотя наши чиновники все время говорят, что наша валюта давно отвязалась от цен на нефть, эта связь все равно существует. По крайней мере, резкие колебания котировок «черного золота» отражаются и на рубле. Когда нефть дешевеет, то падает и рубль. Если нефть дорожает, рубль, хоть и с некоторым запозданием, но растет.

- Рубль демонстрирует укрепление вторую неделю подряд. Поэтому его дальнейшее укрепление, скорее всего, будет отложено, - считает Дмитрий Грицкевич.

Когда один актив на бирже слишком долго растет, вероятность изменения тренда повышается. Спекулянты обычно раскачивают лодку (особенно это касается валют) в разные стороны. Если произошел слишком большой крен влево, то очень скоро стоит ждать обратного движения.

- Мы ожидаем, что рубль задержится в диапазоне 73 - 73,5 рубля за доллар и может укрепиться до 72 рублей за доллар в первом квартале при усилении фундаментальных факторов, - считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Нефть опять выше 50 долларов

ДОЛЛАР УЖЕ НЕ В ФАВОРЕ

Кстати, еще одна причина резкого роста стоимости нефти и повышения курса рубля в... ослаблении доллара. Он в последний месяц теряет по отношению ко всем мировых валютам. Это приводит, в том числе, к удорожанию сырьевых товаров. Другими словами, «американец» постепенно обесценивается из-за триллионных вливаний денежной помощи со стороны властей США. Но как далеко зайдет этот процесс, пока сложно предположить.

- Основной импульс продолжает исходить от снижения аппетита к доллару во всем мире. Он создает возможности для укрепления валют развивающихся стран. В отношении рубля мы сохраняем умеренный оптимизм на период до конца года. Не исключаем решительных попыток укрепления до 72 за доллар и ниже 88,5 рубля за евро, - считают аналитики Росбанка.

Собственно, это подтверждает и прошлогодняя статистика. По ней при цене на нефть в 50 - 60 долларов за баррель средний курс российской валюты составлял 72 - 74 рубля за доллар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы россиян падают, а налоги растут: объясняем, почему

Ситуацию проясняют три фактора (подробности)