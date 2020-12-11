Вакцины разных стран, объединяйтесь: к «оксфордской» прививке добавят укол «Спутника V»

В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность Фото: REUTERS

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

В пятницу, 11 декабря, случился неожиданный для многих поворот в мировой гонке вакцин. Шведско-британская компания «АстраЗенека», которая разработала антиковидную прививку совместно с Оксфордским университетом (Великобритания), выступила с заявлением, что объединяет свою вакцину с российским «Спутником V».

- Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, - говорится в сообщении на официальном портале фармкомпании.

Надо сказать, неожиданностью это стало не для всех. Как уже писала «КП», на самом деле изначально с такой идеей выступили именно создатели «Спутника». В ноябре в официальном аккаунте российской вакцины в Твиттере появилось предложение, от которого, как выяснилось, нельзя отказаться:

- В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность. Если будет проводиться новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AZ со «Спутником V» для повышения эффективности. Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

И российский «Спутник», и «оксфордская» вакцина созданы на основе аденовирусов (разновидность простудных вирусов). В обезвреженный аденовирус подсаживается кусочек генома коронавируса и доставляется внутрь клеток человека. В ответ на появление чужеродного фрагмента организм запускает выработку иммунитета. При этом есть важный нюанс.

- После однократной вакцинации в организме может возникнуть иммунитет к самому аденовирусу, на котором в клетки человека доставляются генетические фрагменты коронавируса, - пояснил kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Тогда при следующем уколе аденовирус будет просто блокирован иммунной реакцией и не сможет доставить свой «груз» по назначению (в клетки). Значит, прививка сработает слабее.

Чтобы избежать такой неудачи, разработчики «Спутника V» включили в свой препарат два разных аденовирусных компонента: Ad-26 и Ad-5. «Если возникнет иммунная реакция на аденовирус одного типа при первом уколе, это не помешает (точнее, ожидается, что помешает мало) действию аденовируса другого типа при втором уколе», - уточняет Николай Крючков.

В «оксфордской» вакцине используется аденовирус шимпанзе. Как говорит эксперт, к этому вирусу у большинства людей нет специфического иммунитета, что должно благоприятно сказываться на эффективности прививки. Но! После первой вакцинации иммунный ответ к обезьяньему аденовирусу может появиться. И тогда повторные уколы для усиления прививки от коронавируса могут сработать гораздо слабее. «Потому наши разработчики и предложили английским коллегам свой, отличающийся аденовирусный носитель - чтобы повысить шансы успешной работы вакцины», - поясняет специалист по фармразработкам.

КОНКРЕТНО

Дополнительные бонусы

Представители «АстраЗенеки» подтверждают объяснение нашего эксперта.

- Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа, - говорится в сообщении на официальном сайте разработчиков «оксфордской» вакцины. Кроме того, перечисляются дополнительные возможные бонусы плотного сотрудничества:

- повышение доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов,

- более устойчивый и продолжительный иммунный ответ после комбинированной прививки,

- создание более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике ковида.

КАК ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ

Клиническое исследование комбинированного применения «Спутника» и «оксфордской» вакцины начнется до конца этого года. Принять участие в нем в России смогут добровольцы не младше 18 лет. Предельный возраст пока не уточняется.

Ожидается, что комбинация будет выглядеть как один укол вакцины «АстраЗенеки» и затем, через время (скорее всего, 21 день) второй укол на основе аденовируса 26-го серотипа (Ad-26), который используется в «Спутнике V».

КСТАТИ

Специалисты отмечают, что решение «АстраЗенеки» о комбинации своей прививки со «Спутником V» можно рассматривать как дополнительное подтверждение доверия к российской вакцине. Западный фармгигант известен своим многолетним опытом разработки сложных лекарственных препаратов. Готовность объединить антиковидные вакцины говорит о серьезном отношении к «Спутнику V» со стороны одного из ведущих мировых игроков фармрынка и высокой профессиональной оценке российской прививки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не исключено, что вслед за «АстраЗенекой» подтянутся и другие разработчики вакцин от коронавируса. Так, французско-британские фармкомпании Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что их прививка в испытаниях показала недостаточную эффективность для пожилых людей. Поэтому решено заняться доработкой. Создатели «Спутника V» тут же сообщили, что готовы подключиться и в этом случае. «Партнерство разных производителей - путь в будущее», - отмечается в официальном аккаунте российской вакцины в Твиттере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз

Продолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности)

Вакцинация от коронавируса начинается по всей России: прививать будут без перерыва на каникулы

Препарат “Спутник V” завезли даже в самые отдаленные регионы России (подробности)