"Я стала пить": дочь Олега Ефремова рассказала о трагической смерти сына

Анастасия Ефремова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Анастасия Ефремова - старшая дочь Олега Ефремова. Она появилась на свет от отношений знаменитого актера с Ириной Мазурук. Несколько лет назад Анастасия Олеговна пережила трагедию. Погиб ее сын Олег, названный в честь знаменитого деда.

Анастасия Ефремова, театральный критик по образованию, в настоящее время является президентом Благотворительного фонда Олега Ефремова. Вспоминая о своем детстве, дочь именитого артиста говорит: "У меня никогда не было понимания полной семьи". Ведь ее отец не состоял в браке с Ириной Мазурук и часто отсутствовал дома из-за съемок.

Когда ее родители расстались, Анастасии было всего три года. При этом с отцом у Ефремовой сложились более близкие отношения, чем с матерью. Она постоянно конфликтовала с родительницей. "Мама вообще не была приспособлена к материнству", - поведала она в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Дочь Ефремова также раскрыла подробности смерти внука актера. Как отметила Анастасия, вынести эту трагедию было просто невозможно. "После смерти отца я совершенно растерялась и не знала, как мне жить. Но потом погиб сын Олег. Я до сих пор думаю, что Олега отец забрал. Он там ему был нужен", - со слезами поделилась 63-летняя наследница звезды с Борисом Корчевниковым.

По ее словам, ее сын только-только нашел свой путь, потому что не был уверен в актерском призвании. Он сначала поступил на продюсерский факультет. Но ушел из вуза, не доучившись. А потом ныне покойный Алексей Баталов готов был взять парня на второй курс во ВГИК без экзаменов.

Но случилось беда. Олега задел поезд Москва - Вятка. "Я выпала из жизни, когда его не стало. Не помню, что потом три года происходило. Я стала пить. Эту боль только водкой можно было заглушить", - заявила Анастасия Ефремова.