Брат Джо Байдена стал фигурантом расследования ФБР

Джеймс Байден отрицает тот факт, что прикрывался именем высокопоставленного родственника

Джеймс Байден, брат избранного президента США был в числе руководителей медицинской компании Americore Health, офис которой находился во Флориде.

В начале этого года, когда стало известно, что компания внезапно начала испытывать серьезные финансовые трудности, сотрудники ФБР начали расследование и изъяли из ее штаб-квартиры почти все документы. Изучив отчетность, спецагенты обвинили руководство Americore Health в неэффективном управлении.

Сейчас компания находится в стадии банкротства. И поскольку Джеймс Байден был одним из ее руководителей, то в ФБР также заинтересовались и его деятельностью.

- Сейчас пока не до конца ясно, какое отношение к проблемам Americore Health имеет Джеймс Байден, но есть сведения, что принимая те или иные решения, он не раз ссылался на покровительство своего брата Джо Байдена, - рассказывают Fox News источники в правоохранительных структурах.

Хотя сейчас, когда делу придали огласку, Джеймс Байден отрицает тот факт, что прикрывался именем высокопоставленного родственника. Также он не дает никаких комментариев, общается только с адвокатом и почти не выходит из дома.

Тучи вокруг семейства Байденов сгущаются чуть ли не каждый день. Не так давно сына Джо Байдена – Хантера обвинили в налоговом мошенничестве. Сейчас Байден-младший находится под следствием.

Хантер Байден работал в составе директоров энергетической компании Burisma на Украине, руководителя которой обвинили в коррупции. Также он заключал сделки с нефтяными магнатами из Китая, один из них был осужден за нарушение закона о коррупции и подкуп правительственных чиновников. Появилась также информация о связи сына Джо Байдена прибалтийскими компаниями с весьма сомнительной репутацией.