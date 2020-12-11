Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 11 декабря 2020: как лечатся фигуристы и телеведущие

59-летния Ким Ки Дук умер в одной из больниц Риги после осложнений на фоне коронавирусной пневмонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 11 декабря 2020:

Лечатся амбулаторно

22-летняя Елизавета Туктамышева наконец-то вышла на связь и успокоила: «Чувствую себя хорошо!» Фигуристка проходит лечение от коронавируса, болезнь протекает в легкой форме, Лиза надеется на скорое выздоровление. Возобновить тренировки она сможет получив отрицательный тест ПЦР. Остается надежда, что чемпионка мира сможет поехать на Чемпионат России по фигурному катанию, который начнется 24 декабря в Челябинске.

53-летняя Рената Литвинова уехала лечится на дачу, чтобы ограничить число контактов. На самоизоляции актриса выполняет предписания врача, регулярно проверяет сатурацию с помощью пульсоксиметра.

25-летняя беременная Ирина Пинчук практически завершила лечение – до выздоровления один шаг. Звезда «Дома-2» избавилась от температуры, головокружений и кашля – идет на поправку. Экс-участница телешоу сидит дома, страдает лишь от невозможности гулять. Правда появилась «побочка» - плаксивое настроение, непредсказуемые вкусовые предпочтения: хотя это скорее можно списать на «интересное положение» Ирины.

51-летний Сергей Майоров наконец-то вышел на работу. У телеведущего была коронавирусная пневмония с 20% поражением легких. Сергей сносно переносил болезнь, но слабость все же осталась.

Утраты

59-летния Ким Ки Дук умер в одной из больниц Риги после осложнений на фоне коронавирусной пневмонии. Южнокорейский режиссер приехал в Латвию для покупки дома в Юрмале, получения вида на жительства. По предварительной информации режиссер попал в больница из-за приступа, связанного с болезнью почек, после чего у него был диагностирован коронавирус.

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