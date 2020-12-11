Никогда не поздно: Музыканты, ставшие популярными после 30 лет

Ольга Бузова сначала стала телеведущей, а потом сделала карьеру певицы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы регулярно воспринимаем медийный образ известных музыкантов, подчас не задумываясь, какой путь прошли эти люди до того, как стали известными. Ведь многие из них обрели популярность не в молодости, а уже будучи сформировавшимися людьми. Давайте вспомним музыкантов, ставших знаменитыми после 30 лет.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

Любимец миллионов начинал свой путь с выступлений в ресторанах Сочи. По воспоминаниям Григория, в этих заведениях периодически ужинали звёзды российской эстрады (Розенбаум, Шуфутинский, Газманов и др.), которые настоятельно рекомендовали ему попробовать свои силы в столице. Переехав в Москву в год своего 30-летия, музыкант тоже не сразу нашел свое место под солнцем. Из-за чувства нереализованности и ненужности Григорий стал употреблять наркотики и алкоголь. Однако скоро судьба взяла все в свои руки: в 1995 году песня «Натали» с первого выпущенного альбома «Храни Вас Бог» быстро обрела популярность, ее стали заказывать во всех радиопередачах, а уже в 1998 году Григорий получил приглашение спеть в «Олимпийском» от самой Аллы Пугачевой.

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАРГИЗ

Несмотря на то, что Наргиз родилась в по-настоящему музыкальной артистической семье, её дорога к большой сцене был довольно непростой. Достаточно сказать, что дядя Наргиз – Фарух Закиров, знаменитый узбекский певец, солист легендарного ВИА «Ялла». Только начавшийся творческий путь будущей певицы в СССР был оборван эмиграцией семьи Наргиз в США. Всё пришлось начинать сначала. Но Наргиз не опустила руки и с 1995 года выступала на сценах американских ночных клубов и ресторанов. После неудачной попытки попасть на конкурс «The X-Factor»,Наргиз в возрасте 43-х лет отправилась в Россию для участия в шоу «Голос», где её талант, наконец, оценили по достоинству. Первое же выступление певицы на шоу разлетелось по интернету, и с тех пор зрители программы с увлечением следили за экстравагантной участницей. Наргиз заняла на конкурсе 2-е место. В 2014 году певица начинает сотрудничество с Максимом Фадеевым и в течение двух лет (до выхода первого сольного альбома) записывает несколько синглов, ставших настоящими хитами – «Ты моя нежность», «Беги». Клип на песню «Вдвоем», записанный Наргиз совместно с Фадеевым в 2016 году стал самым просматриваемым клипом с участием певицы. На сегодняшний день число просмотров клипа на YouTube– 263 млн.

АНТОН БЕЛЯЕВ

Певец, композитор (достаточно вспомнить музыку к фильму «Лёд»), член жюри многих музыкальных конкурсов, преподаватель – этим сегодня не исчисляются все регалии Антона Беляева. Однако популярность пришла к Беляеву лишь в 34 года. Антон с детства окружал себя музыкой. Совсем малышом – использовал кухонную утварь вместо барабанов. Ребёнком пошёл в музыкальную школу. Подростком увлёкся джазом и в 17 уже играл в джазовом оркестре. После хождения по школам и музыкальным училищам, наконец, поступил в Магадане в институт на эстрадно-джазовое отделение. В 2006 году переехал в Москву и начал студийную работу эстрадными звёздами в качестве музыкального продюсера. Но самого Антона Беляева страна узнала в 2013 году, после участия певца в проекте «Голос», в котором он дошёл до полуфинала. И уже 9 декабря 2013 года Беляев был ведущим хит-парада «Красная звезда» на «Первом канале».

Наргиз. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ОЛЬГА БУЗОВА

Сегодня на счету Ольги Бузовой почти 30 синглов, выпущенных за последние три года. Певица регулярно гастролирует по стране, ее клипы набирают миллионы просмотров наYouTube,прокручиваются в эфирах крупных телеканалов, песни звучат по радио. Однако мега-популярность пришла к бывшей звезде «реалити-шоу» «Дом-2» лишь в возрасте 31-го года с выходом её дебютного студийного альбома «Под звуки поцелуев». Так начался стремительно набиравший обороты успех Бузовой в музыкальной индустрии. Последовавшие синглы «Мало половин» в 2017 году, «Танцуй под Бузову» в 2018 году и «Водица» в 2019 году окончательно утвердили популярность артистки.

АРСЕН РЕВАЗОВ

По образованию врач и по профессии предприниматель, Арсен прославился во многих сферах искусства. Известный писатель, Ревазов - автор бестселлера «Одиночество-12», переведенного на 6 языков и выпущенного в нескольких редакциях (последняя из которых 2020 года). Также им покорена и другая арт-область – фотография: выставки Арсена проходили в Третьяковской галерее и в крупных городах Европы. Однако музыкальную сцену Арсен начал покорять гораздо позже, чем другие артисты: он создал пост-рок группу «Яуза» в 2019 году, когда ему было уже 52 года. Однако «новоиспеченного» артиста это совершенно не смущает, он говорит, что всегда открыт для новых начинаний. Дебютный альбом Арсена «Бабочки и танки» записан на стихи его друга – культового петербургско-иерусалимского поэта Михаила Генделева.

Арсен Ревазов. Фото из- личного архива артиста.

СТАС МИХАЙЛОВ

Кумир всех женщин России записал первую песню еще в 1992 году – в возрасте 23-х лет. До этого Стас работал водителем, коммерсантом, занимался развозом видеокассет. Дебютный альбом музыкант выпустил в 1997 году, но ожидаемого успеха он не принес. После этого Стас был вынужден вернуться в Сочи, откуда изначально переехал в Москву. Хит «Без тебя» прозвучал на радио лишь в начале 2000-х, и вошел в первый успешный альбом 2004 года. К этому моменту музыканту уже было 35 лет. Через четыре года после этого Михайлов выступил в Кремлевском дворце, и в дальнейшем его карьера начала развиваться с постоянно возрастающей скоростью.