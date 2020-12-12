Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 12 декабря 2020

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В БАКУ НАСТУПИЛ МИР

Своим указом президент Ильхам Алиев отменил в Азербайджане военное положение.

"С 12 декабря 2020 года с 00.00 часов отменить военное положение, объявленное Указом Президента Азербайджанской Республики "Об объявлении военного положения" от 27 сентября 2020 года номер 1166 на всей территории Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

С чем его и поздравил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Он дозвонился главе Азербайджана и "сердечно поздравил его с завершением военных действий в Нагорном Карабахе".

"Главы государств выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа", - отмечается в совместном заявлении.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования Министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением двух турецких военнослужащих в результате террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

КАРАБАХ ОХРАНЯЕТ ГРАНИЦЫ

11 декабря министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил Центральный клинический военный госпиталь Минобороны Армении.

"Медперсонал госпиталя представил министру раненых в ходе военных действий военнослужащих и резервистов. Вагаршак Арутюнян побеседовал с военнослужащими и пожелал скорейшего выздоровления. Министр наградил ведомственными наградами героически воевавших в войне ребят", - сообщает сайт Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что глава оборонного ведомства обсудил с начальниками военно-медицинского управления Вооруженных сил и Центрального клинического военного госпиталя Минобороны действия военно-медицинской службы в дни войны и дал поручения по организации дальнейших работ.

После этого армянские генералы проинспектировали южный участок государственной границы Республики Армения. Пообщались с военнослужащими и резервистами подразделений, которые формируют новые рубежи обороны и охраны государственной границы.

МИРОТВОРЦЫ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ

"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 569 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 37 тысяч беженцев", - сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал отметил, что российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил собрано и обработано более 440 телефонных обращений, поступивших по "горячей линии", проведено более 2 тысяч встреч с гражданами.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры. С начала проведения миротворческой операции восстановлено более 16 километров линий электропередач, 48 опор и 31 трансформаторная подстанция и 15 километров линий связи и несколько школ в Степанакерте.

Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 137 гектаров местности, около 25 километров дорог, 195 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.

При координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших.