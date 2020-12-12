Власти Таиланда решили смягчить визовый режим для туристов

Власти Таиланда заявили о намерении смягчить визовый режим для туристов. В частности, будут возвращены визы по прибытию, а также продлен срок их действия с 30 до 45 дней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Таиланда заявили о намерении смягчить визовый режим для туристов. В частности, будут возвращены визы по прибытию, а также продлен срок их действия с 30 до 45 дней.

Таким образом руководство страны хочет оживить туристический сектор экономики и удвоить количество путешественников. Продление срока действия виз должно компенсировать туристам 14-дневный карантин.

Подобные смягчения режима коснутся граждан, прибывающих из 56 стран, включая Россию.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы, для получения которых необходимо не только подтвердить платежеспособность, но и иметь медстраховку на сумму $100 тысяч.

В Минздраве страны заявили, что имеют все возможности для сдерживания распространения COVID-19.

Туристам перед вылетом придется пройти тест на коронавирус, а по прибытии в Таиланд в течение 14 дней просидеть на карантине в одном из одобренных властями отелей. Кроме того, существуют альтернативные варианты карантинного размещения, которые будут оплачиваться туристами отдельно.