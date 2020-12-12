Пентагон уволил командование зловещей военной базы

Согласно армейской статистике, на базе Форд-Худ за пять лет, начиная с 2014 года, совершалось в среднем около 130 тяжких преступлений, таких как грабежи, убийства, сексуальные домогательства и прочие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр армии США Райан Маккарти заявил об увольнении 14 офицеров из-за массовых случаев насилия, выявленных на военной базе Форд-Худ в Техасе.

С начала года было зафиксировано 28 смертей военных, проходивших службу на этой базе. По большей части были зарегистрированы случаи суицида, однако в ряде случаев проводится следствие по подозрению в убийстве.

Все началось с обнаружения останков 20-летней военнослужащей, которая числилась пропавшей без вести. Позже были обнаружены еще несколько тел, причем одно из них в расчлененном состоянии.

Одним из последних был найден мертвым 23-летний Элдер Фернандес, который ранее заявлял о сексуальном насилии. Останки Фернандеса были обнаружены на расстоянии примерно 50 км от базы, официальной причиной в свидетельстве о смерти указали самоубийство.

Согласно армейской статистике, на базе Форд-Худ за пять лет, начиная с 2014 года, совершалось в среднем около 130 тяжких преступлений, таких как грабежи, убийства, сексуальные домогательства и прочие.

После проведенного расследования Маккарти заявил, что глубоко разочарован в руководящем составе армейского подразделения:

– Я пришел к выводу, что все случившееся напрямую связано с ошибками руководства. – заявил он.