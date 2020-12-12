И работники здоровы, и босс не разорен: эксперты дали семь советов, как успешно организовать профилактику COVID-19 на рабочих местах

«Комсомолка» составила перечень самых эффективных правил и важных нюансов вместе со специалистами Минздрава и Фонда соцстраха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса ударила по всем. Но в то время, как одни опускают руки и жалуются, что «все пропало», другие стараются действовать по примеру лягушки, взбившей сметану в масло вместо того, чтобы пойти ко дну. В числе последних - работодатели, которые ищут все возможные способы уберечь сотрудников от заражения. Как грамотно организовать профилактику COVID-19 в офисах и на предприятиях - так, чтобы и здоровье трудящихся сохранить, и шефу на защитных средствах и мероприятиях не разориться? «Комсомолка» обратилась за советами-лайфхаками к экспертам Минздрава и Фонда соцстраха (ФСС РФ).

1. Тестирование по «золотому стандарту»

Один из главных принципов сдерживания инфекции - тестирование. Чем быстрее будет обнаружен и отправлен на домашнюю изоляцию зараженный сотрудник, тем меньше угроза, что он успеет «наградить» коронавирусом многих сослуживцев. Но тестов на ковид сейчас пруд пруди: мазок на ПЦР, мазок на антигены коронавируса, анализ крови на антитела М, G, да еще классические лабораторные тесты и экспресс, которые можно сделать прямо на месте. Что выбрать работодателю?

- Ориентироваться нужно на стандарты, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими нормативами для медицинских и образовательных учреждений, - подсказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Елена Волчкова. - А именно: тестирование сотрудников нужно проводить методом ПЦР (то есть мазок из носа и ротоглотки, который направляется на исследование в лабораторию. - Ред).

Да, сегодня уже известно, что в ряде случаев ПЦР-анализ может давать ложноотрицательный результат, соглашается Елена Васильевна. Но из всех существующих это наиболее достоверный метод, позволяющий определить именно выделение вируса. То есть, по сути, заразность человека. Что касается анализа мазка на антигены коронавируса, то, в принципе, он выполняет ту же задачу. Но относится к экспресс-методам и по определению менее точен и менее специфичен, чем ПЦР-диагностика. Поэтому такой анализ не получил широкого распространения, возможны как ложноотрицательные, так и ложноположительные результаты.

2. Расходов на определение антител можно избежать.

Если говорить именно о защите здоровья сотрудников, предупреждении распространения инфекции, то анализы на антитела для работодателя не актуальны, подчеркивает Елена Волчкова.

- Во-первых, антитела появляются достаточно поздно. Даже более ранние из них, иммуноглобулины IgM, формируются в организме, когда человек уже болен как минимум несколько дней, скорее всего неделю. До этого анализ на антитела будет отрицательным, а выделение коронавируса уже может идти по полной программе.

- Иммуноглобулины (антитела) типа G вообще говорят о том, что человек уже переболел и приобрел иммунитет. Если он переносил инфекцию на ногах, то с большой вероятностью мог «поделиться» коронавирусом с коллегами.

3. Оптимальный режим тестирования - раз в неделю.

Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет в среднем 5-7 дней, напоминает Елена Волчкова. Соответственно, если даже предположить, что после тестирования человек где-то подцепит ковид, то до следующего забора мазка, скорее всего, он будет еще не заразен. А через неделю очередное тестирование поможет поймать инфекцию на том этапе, когда резко повышается выделение вируса и заразность больного.

ВАЖНО!

Мазок без подготовки - деньги на ветер

- Очень важно, чтобы работодатель, сотрудники и вообще все, кому когда-либо понадобится сдавать ПЦР-мазок, были готовы к этому обследованию, - подчеркивает Елена Волчкова. - Если не соблюсти нескольких простых условий, то многократно повышается риск, что результат теста будет ложноотрицательным!

- Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, жевать жевательную резинку, курить.

- Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.

Напомним, для ПЦР-анализа берутся мазки и из носа, и из ротоглотки (зева).

4. Даешь разобщение!

- На самом деле, эту меру я бы поставила на первое место, - говорит Елена Волчкова. - Важнее всего для профилактики заражения ковидом разобщить работников. Скажем, в офисе они не должны сидеть локоть к локтю. Чтобы было больше места, часть сотрудников нужно отправить на удаленную работу - не зря московская мэрия издала распоряжение о 30%-ной норме перевода на «дистанционку».

Минимальная дистанция между рабочими местами должна составлять 1,5 метра, поясняет эксперт.

Для ПЦР-анализа берутся мазки и из носа, и из ротоглотки (зева). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5. Маски нон-стоп с заменой каждые 2 часа.

- Нравится это кому-то или нет, но в кабинете, где есть другие люди, нельзя находиться без средств индивидуальной защиты, - подчеркивает врач-инфекционист. - И, конечно же, ни в коем случае нельзя сидеть с утра до вечера в одной и той же маске. Нужно менять каждые 2 - 3 часа.

О лицевых щитках важно знать: это открытая система, она отнюдь не предохраняет от заражения и может использоваться совместно с маской.

6. Регулярное проветривание помещения.

Вспомните, как это было в школе, когда каждый час всех выпроваживали из класса, чтобы пустить в него свежий воздух, напоминает Елена Волчкова. Оптимально проветривание рабочих помещений в течение 5-10 минут.

И еще раз в день важно проводить влажную уборку помещения, советует врач.

7. Установка систем очистки и обеззараживания воздуха.

Речь идет вовсе не о кварцевых лампах, которые могут серьезно навредить сотрудникам, находящимся в кабинете. А о безопасных системах обеззараживания воздуха в помещениях, поясняет эксперт.

! Расходы на такое оборудование так же, как и маски-респираторы, могут быть рассмотрены как траты работодателя на профилактику заражения коронавирусом, за что полагается возмещение (см. ниже).

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Бонусы для шефа

Хорошая новость для работодателей: если вы вкладываете деньги в профилактику заболеваний на рабочем месте, то можете сэкономить на взносах в Фонд социального страхования (ФСС РФ).

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС РФ, были внесены мероприятия для предупреждения распространения COVID-19, такие как:

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук антисептиками;

- приобретение устройств, в том числе рециркуляторов воздуха, дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

- приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или) термометров;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19 (то есть речь идет именно о лабораторном обследовании методом ПЦР).

Как пояснили «КП» в ФСС РФ, чтобы расходы на перечисленные меры были включены в счет взносов на социальное страхование либо возмещены (если страхователи зарегистрированы в регионах, участвующих в реализации пилотного проекта согласно постановлению Правительства РФ от 21.04.2011 № 294), работодателю нужно было получить разрешение на финансовое обеспечение этих мер. Для чего требовалось подать в региональное отделение Фонда до 1 октября 2020 года заявление и документы, обосновывающие выбор того или иного мероприятия. Увы, те, кто не успел сделать это, в нынешнем году рассчитывать на поддержку за счет средств ФСС не смогут (вопрос о том, сохранится ли такая возможность в следующем году, должен быть решен отдельным нормативным актом, пока его нет. - Ред.).

Максимальный размер зачета либо возмещения расходов работодателя составляет 20% от суммы начисленных взносов в ФСС РФ за предыдущий 2019 год за минусом расходов по больничным листам, выданным в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

Работодателям, которые получили разрешение на финансовое обеспечение профилактических мер (см. выше), нужно подать в Фонд до 15 декабря текущего года такие документы:

- заявление о возмещении расходов;

- документы, подтверждающие произведенные расходы;

- отчет об использовании средств на профилактические меры.

Подробности процедуры можно найти в приказе Минтруда и соцзащиты РФ от 10.12.2012 N 580н в редакции от 23.06.2020.

Также можно обратиться за консультацией к специалистам по телефонам «горячих линий» региональных отделений Фонда, их контакты найдете на портале ФСС РФ fss.ru

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