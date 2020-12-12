Румынский подросток-худышка спас малыша

Эта история произошла в Румынии в 2018 году: 13-летний подросток, рискуя своей жизнью спас трехлетнего малыша, провалившегося в глубокий колодец.

Эта история произошла в Румынии в 2018 году: 13-летний подросток, рискуя своей жизнью спас трехлетнего малыша, провалившегося в глубокий колодец.

Как ребенок упал в узкий колодец? и где были его родители – этого так никто и не узнал, но факт остается фактом: малыш рухнул на глубину около 15 метров и чудом остался жив.

На раздававшийся из трубы плач сбежались взрослые, вызвали представителей экстренных служб, подогнали технику… Тщетно: глубина оказалась большой, а сам колодец слишком узким, чтобы можно было спуститься.

К тому же счет шел буквально на минуты – ребенок стоял по пояс в ледяной воде и в любой момент мог потерять сознание от переохлаждения и погибнуть.

Решение нашлось неожиданно: из толпы зевак вышел худенький подросток и предложил опустить его в колодец за малышом.

Это была рискованная затея, поскольку Кристиан, так звали спасателя-добровольца, мог застрять в узкой трубе, но другого выхода просто не было.

Однако счастье оказалось на стороне ребенка и его родителей – подростку удалось добраться до ребенка, а спустя пару минут оба стояли на поверхности.

Школа вручила Кристиану «Диплом за мужество», а мэрия наградила героя поездкой в летний лагерь. Но самое главное – жизнь спасенного малыша и то, что Кристиану уже никогда не придется доказывать, что он - настоящий мужчина.