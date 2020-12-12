Умер Валентин Гафт

О смерти актёра сообщила его супруга Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер актёр Валентин Гафт. Об этом в субботу, 12 декабря 2020 года, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

Еще в сентябре сайт KP.ru сообщал, что в свой юбилей Валентин Гафт был прикован к постели, с трудом говорил и мало кого узнавал. Актёр был частично парализован из-за инсульта. Именно инсульт и стал в итоге причиной смерти актера.

Ольга Остроумова тогда рассказывала, что они с помощницей вывозят Валентина Гафта на прогулки в инвалидном кресле и со временем научились понимать его беззвучную речь.

Ранее коллеги Валентина Гафта отмечали, что здоровье артиста подкосила трагедия всей его жизни. 18 лет назад, в 2002 году трагически умерла его единственная дочь Ольга. Ей было всего 29 лет.

Похороны Валентина Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

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Когда началась война, маленькому Вале Гафту не было еще и шести лет. Его семья жила тогда в Сокольниках, на улице Матросская тишина. Отец, адвокат, ушел на фронт добровольцем. Вернулся в самом конце войны майором - с ранением в голову несколько месяцев пролежал в одном из московских госпиталей.

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