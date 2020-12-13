Всемирно известный специалист по мозгу Дэвид Рок: «Человечество ставит глобальный эксперимент, а подопытные свинки в нем – будущие поколения»

Большинство исследований четко указывают на то, что люди более продуктивно работают из дома, объединяясь в виртуальные команды. Фото: Shutterstock

В Москве прошла международная конференция о мозге и мышлении Brain 2020, собравшая ведущих экспертов по использованию скрытых ресурсов организма. «Комсомолка» воспользовалась возможностью и побеседовала с известным американским консультантом, автором книги «Мозг. Инструкция по применению» и создателю концепции нейролидерства Дэвидом Роком.

70% ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ РАБОТАЮТ В ВИРТУАЛЬНЫХ КОМАНДАХ

- В связи с известными событиями этого года идут споры, как все же более продуктивно работать – максимально уходя в виртуальную среду, в глобальный онлайн или все же в живом коллективе, непосредственно взаимодействуя друг с другом. Ваше мнение по этому вопросу?

- Большинство исследований четко указывают на то, что люди более продуктивно работают из дома, объединяясь в виртуальные команды. Конечно, это работает только в тех случаях, когда им не нужно специфическое оборудование, вроде станков или химических лабораторий. Для тех же, кто может работать в цифровом формате, такой удаленный подход дарит целый день дополнительной продуктивности. То есть за четыре дня они способны сделать работу, которая в офисе бы у них заняла пять дней. Во-первых, им не нужно добираться на транспорте, во-вторых, у людей на дому, как правило, меньше отвлекающих факторов и, в-третьих, люди получают возможность лучше управлять своей жизнью и соответственно чувствовать себя лучше. Так что, в среднем, лучше работать виртуально. Правда, средний показатель – это всегда ложь. Но я бы сказа, что для 70% людей лучше работать из дома.

- Для руководителей глобальная удаленка предоставляет проблемы особого рода. Какими дополнительными качествами должен обладать «удаленный лидер»? Как поддерживать дисциплину и высокую работоспособность в коллективе, где нет возможности зрительно контролировать людей?

- Знаете, это очень древний спор. Часть руководителей уверены, что подчиненных нужно контролировать. Другая же часть, напротив, считает, что в их работу вмешиваться не нужно и лишь спрашивать за результат. Сейчас руководители первого типа, безусловно, будут максимально инвестировать в программное обеспечение для слежки за своими сотрудниками. Но мне ближе подход руководителей второго типа: он заключается, в первую очередь, в том, чтобы нанимать нужных людей. Тех, за кем не нужно круглосуточно следить. Можно выбрать любой из этих подходов, это, в общем-то, философский вопрос. Но мир явно склоняется к руководству второго типа. Если бы всех работников нужно было бы постоянно контролировать, то бизнес интернет-магазинов как EBAY просто бы не существовал. Я могу вам сказать, что люди вообще склонны поступать правильно. Особенно в тех случаях, когда им дана такая возможность. Лишь 5% людей в свободном состоянии будут вести себя неправильно, неэтично. Но мы порой готовы из-за этой малой горстки людей наказать всех, кто ведет себя хорошо.

Собственно говоря, смартфоны – это уже те самые устройства, которые призваны улучшить работу человеческого мозга. Фото: Shutterstock

НИКАКИХ ВИДЕОЗВОНКОВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

- В своих выступлениях вы говорите о необходимости восстановления интеллектуальных сил человека, так же, как и физических. Какой должна быть интеллектуальная гигиена? Можете дать несколько простых советов?

- Руководители должны понимать: человеческий мозг – не компьютер, который ты можешь включить утром, и он будет с одинаковой продуктивностью работать весь день. Существует очень серьезная разница между тем, как мы мыслим, когда мы бодры и когда мы устали. Важно балансировать и поддерживать ваш естественный уровень энергии как во время дня, так и в ходе рабочей недели. Для примера, хорошая практика – оставлять понедельник максимально свободным от разного рода совещаний и посвящать его работе над собственными проектами, особенно теми, для которых нужно хорошенько сфокусироваться. В первый рабочий день недели ваш мозг еще очень свежий и способен мыслить гораздо глубже, чем обычно. Аналогично я всегда советую по возможности отказаться от совещаний и видеозвонков по утрам. Перенесите их на послеобеденное время! Используйте отдохнувший мозг для сложных задач. Еще одно правило: не более трех совещаний или видеозвонков подряд, в течение одного дня. Три совещания – это максимум, после этого вам нужно сменить контекст, дать возможность мозгу переключиться на другие задачи. Наконец, еще один совет, который я могу дать – гуляйте побольше. Я даже советую проводить рабочие встречи на ногах. Вы удивитесь, насколько ясно вы сможете формулировать свою позицию во время таких рабочих прогулок.

СМАРТФОНЫ НАПРЯМУЮ СОЕДИНЯЮТСЯ С НАШИМ МОЗГОМ

- Что вы думаете о планах Илона Маска разработать нейрочипы, которые можно будет вживлять прямо в человеческий мозг? Не приведет ли это к критическим сбоям в работе человеческой центральной нервной системы?

- Я думаю, что-то подобное просто неизбежно. Может быть, это не импланты для человеческого мозга, а просто устройства, которые можно будет подсоединить к человеческому телу. Собственно говоря, смартфоны – это уже те самые устройства, которые призваны улучшить работу человеческого мозга. Многие, наверное, замечали: если ты проводишь несколько часов подряд в смартфоне, у тебя, действительно, появляется чувство, что ты вы уже связаны с ними – проводной или беспроводной связью. Образы как будто поступают прямо в наш мозг, минуя органы чувств. И это, конечно, огромный вызов для человечества. Уровень тревожности у подростков непосредственно связан с количеством смартфонов на душу населения в обществе – есть такие исследования. Но что делать? Во многих отношениях возможности нашего мозга ограничены. Практически никто из нас не способен перемножать в уме шестизначные числа. Гаджеты расширяют наши возможности, они увеличивают нашу силу.

Есть ощущение, что человечество проводит сейчас глобальный эксперимент, а подопытными кроликами в нем выступает будущее поколение. Фото: Shutterstock

- В России многие родители обеспокоены тем, как много времени их дети – причем с очень раннего возраста – проводят в компьютерах и смартфонах. По вашему мнению, нужно ли контролировать экранное время детей или таким образом мы ограничиваем их возможности в будущем?

- Есть ощущение, что человечество проводит сейчас глобальный эксперимент, а подопытными кроликами в нем выступает будущее поколение. Лишь через определенное время мы поймем, какой именно эффект на наших детей произвело это повсеместное проникновение интернета, компьютерных игр и социальных сетей. Могу сказать одно: любое постоянно повторяющееся действие меняет ваш мозг, будь то готовка еды или игра в приставку. Мозг будет создавать шаблоны для того, чтобы оптимизировать этот процесс. Соответственно если ты проводишь значительную часть дня в экране, то мозг будет оптимизировать и этот процесс. Например, мы сейчас наблюдаем долгосрочный тренд на снижение эмпатии в обществе, особенно среди молодого поколения. Чем больше мы проводим времени с устройствами, тем хуже мы умеем читать социальные сигналы и понимать живого человека. Безусловно, человеческому мозгу нужны разные типы взаимодействия с миром. Нам нужно время, когда мы максимально сконцентрированы, и в этом нам могут помочь экраны. Нам нужна физическая активность. Нам обязательно нужно социальное общение с другими людьми. И нам нужно свободное время, когда мозг отдыхает.

САМОЕ СЛОЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВО ВСЕЛЕННОЙ

- Вы верите в то, что в течение нашей с вами жизни будет создан искусственный интеллект, превосходящий по своим возможностям человеческий мозг? Речь, разумеется, не о вычислениях, а о творчестве, принятии решений и так далее.

- Человеческий мозг – это самая сложная система в известной нам вселенной. Ест еще очень многое, чего мы о нем не знаем. Хотя в последние 30 лет совершен настоящий прорыв в этом направлении. Многие технологии, даже простейший калькулятор, лучше человеческого мозга – но только в конкретных и сравнительно небольших задачах. Это же касается и искусственного интеллекта – я думаю, он будет значительно лучше человеческого мозга, но далеко не во всем, а только в очень конкретных и специфических задачах. Наша способность понимать социальный контекст невероятна. Так же, как и способность мозга выполнять задачи очень разного уровня. И давайте не будем забывать, что технологии искусственного интеллекта развивают лишь десятки лет, а человеческий мозг эволюционировал на протяжении тысячелетий. Смогут ли компьютеры когда-нибудь полностью заменить нас? Возможно, но это произойдет не при нашей с вами жизни.

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