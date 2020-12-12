На Украине озвучили новые стратегии возвращения Крыма и Донбасса Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

У нынешнего президента Украины Владимира Зеленского объявились конкуренты. Нет, не на политическом поприще – они там всегда были, и даже на тонущем корабле всегда есть и будет группа людей, которые захотят примерить фуражку капитана «Титаника», чтобы попытаться попользоваться и отжать напоследок. Нет, эти конкуренты претендуют на высокое звание лучших комиков страны, так что Зеленскому после окончания президентской каденции, может статься, что и возвращаться будет некуда – займут место на сцене. Или известный «журналист» Дмитрий Гордон, или же экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный. Причем говорят они вроде бы о проблемах политических (первый – о Донбассе, второй – о Крыме), но впечатление, будто зачитывают репризу со сцены.

Вот, к примеру, Роман Бессмертный заявил, что единственный путь возвращения Крыма Украине – военная операция.

- После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой, - объявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

Сначала, мол, надо отселить из Крыма тех его жителей, кто остался «лоялен» Украине. А вот потом – «заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

По сравнению с остальными мриями украинцев о способах «возвращения» Крыма, как-то воссозданием Великого княжества Литовского с присоединением к нему Украины, Польши, Белоруссии и части российских территорий или же продажей Крыма американцам, строительством троллейбусной линии от Херсона до Керчи, сей план выглядит уже шагом к возвращению к разуму. Пусть и к альтернативно одаренному. Правда, как отделять «лояльных» от «сепаров», как отселять, а главное – куда потом селить и на какие деньги - на эти вопросы Роман Бессмертный ответить не смог. Как говорилось в одном анекдоте, «мое дело – обозначить стратегию, а все остальное – ваша забота».

Аналогичным «стратегом» выступил на телеканале «Наш» и Дмитрий Гордон. Вот только его «рецепт» касается Донбасса.

- Поскольку все переговоры по Донбассу ведут в никуда, поскольку Путин отдавать Донбасс не собирается и у него много условий, я говорил об этом Зеленскому полтора года назад лично: временно поставить, условно говоря, стену между оставшейся частью Украины и оккупированным Донбассом. Всех жителей Донбасса, которые хотят жить в Украине, перевезти за счёт государства в Украину, - заявил экс-продавец «золотых пирамидок, излечивающих от рака».

- А Вы считали, сколько это денег? Просто я видел цифры – полмиллиона переселенцев назад поехали, потому что их государство «кинуло», - спросил Гордона телеведущий, нечаянно объявив в телеэфире число тех, кто сначала убежал из ЛДНР, а потом туда вернулся из Незалежной в силу разных причин, от бытовой неустроенности и невозможности найти работы и до окружения их атмосферой ненависти со стороны местных украинцев. И еще поддал жару. - Вы видели, как в Телеграме Зеленский радовался шести сотням миллионов долларов от ЕС? Какие были дифирамбы?

Но Гордон, словно не слыша, повторял, как попугай.

- За это время, лет за пять, построить процветающую экономику на территории Украины, и на эту процветающую экономику слетятся все – и Крым, и Донбасс, – рассказывал Гордон. – Государство Украина должно обратиться к гражданам Украины на оккупированной части Донбасса: уважаемые граждане Украины, в силу сложившейся ситуации, мы, государство Украина обращаемся ко всем – кто хочет уехать из Донбасса и жить в Украине, мы всех перевозим. Что ещё добавить? Где деньги взять? Это не слова! – под конец тирады он просто вышел из себя.

И здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что «план Гордона» является неким симбиозом «варианта Бессмертного» и «концепции Яценюка». Последний, в бытность премьер-министром Украины стал реализовывать вариант строительства «Стены» на украинско-российской границе. Стену, конечно же, не построили, но за счет выделенных из госбюджета средств господин Яценюк смог существенно увеличить свое личное благосостояние. А те участки «Стены», где ее все же построили, представлявшие собой заграждение из сетки-рабицы, вскоре со словами благодарности премьеру растащили себе на участки местные жители, огородившие собственные огороды бесплатным стройматериалом.

В общем, у плана «Б» Зеленского, который так и остался неозвученным и нереализованным, появились достойные конкуренты. И, вполне возможно, более реалистичные. Особенно, для выступления со сцены. Аплодисменты и хохот в зале обеспечены.

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