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«Я его сейчас пристрелю»: Пьяный Стас Барецкий набросился на жениха Анны Калашниковой

Скандальный шоумен ворвался на презентацию клипа артистки
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.

Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.

На вечеринку в “Nebar” Анна приехала с симпатичным блондином, которого отрекомендовала гостям, как своего возлюбленного.

В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».

В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».

- Это Иван, мой любимый мужчина, - представила kp.ru своего жениха певица.

Иван Семёнов - бизнесмен, работает в банковской сфере. С артисткой Иван встречается уже год. 11 декабря пара отпраздновала годовщину знакомства.

В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».

На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.

На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сюжету ролика Калашникова -дочь графа Дракулы, в которого перевоплотился Никита Джигурда. Папенька хочет стать дедом, поэтому созывает нечисть на бал, чтобы найти дочке жениха. А она, между тем, влюбляется в супергероя человека-паука, которого и сыграл Иван.

На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.

К сожалению, продюсер клипа, глава компании “Golden Legend” и режиссёр ролика Ирина Глебова не смогли быть в тот вечер на презентации.

Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.

Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.

И теперь из Питера прикатил в Москву. Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.

- Я тебя пристрелю, любовничек. Отдайте моего ребёнка, мне больше от вас ничего не надо, -махал пистолетом перед лицом возлюбленного Анны Барецкий.- Она же от меня родила, а не от Шаляпина. После той ночи в 2005.

- В 2005? Фантазия у вас богатая, мужчина! - возмутилась Калашникова.

На что Барецкий достал из кармана банку пива и разорвал ее зубами, обрызгав гостей Калашниковой.

Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.

Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утихомирить Барецкого удалось только Джигурде, с которым они впоследствии даже выползли петь дуэтом.

Презентовала свою концертную программу и Анна Калашникова.

Скандальный шоумен ворвался на презентацию клипа артистки

Скандальный шоумен ворвался на презентацию клипа артистки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие были удивлены, так как знали раньше артистку, как звезду ток-шоу. А тут на сцену выпорхнула эдакая Джей Ло: в сексуальном пурпурном мини, с хорошим вокалом и пластикой.

Шоу-бизнесЗвезды: скандал

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