«Я его сейчас пристрелю»: Пьяный Стас Барецкий набросился на жениха Анны Калашниковой

Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.
На вечеринку в “Nebar” Анна приехала с симпатичным блондином, которого отрекомендовала гостям, как своего возлюбленного.
В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».
- Это Иван, мой любимый мужчина, - представила kp.ru своего жениха певица.
Иван Семёнов - бизнесмен, работает в банковской сфере. С артисткой Иван встречается уже год. 11 декабря пара отпраздновала годовщину знакомства.
В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».
На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По сюжету ролика Калашникова -дочь графа Дракулы, в которого перевоплотился Никита Джигурда. Папенька хочет стать дедом, поэтому созывает нечисть на бал, чтобы найти дочке жениха. А она, между тем, влюбляется в супергероя человека-паука, которого и сыграл Иван.
На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.
К сожалению, продюсер клипа, глава компании “Golden Legend” и режиссёр ролика Ирина Глебова не смогли быть в тот вечер на презентации.
Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.
И теперь из Питера прикатил в Москву. Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.
- Я тебя пристрелю, любовничек. Отдайте моего ребёнка, мне больше от вас ничего не надо, -махал пистолетом перед лицом возлюбленного Анны Барецкий.- Она же от меня родила, а не от Шаляпина. После той ночи в 2005.
- В 2005? Фантазия у вас богатая, мужчина! - возмутилась Калашникова.
На что Барецкий достал из кармана банку пива и разорвал ее зубами, обрызгав гостей Калашниковой.
Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утихомирить Барецкого удалось только Джигурде, с которым они впоследствии даже выползли петь дуэтом.
Презентовала свою концертную программу и Анна Калашникова.
Скандальный шоумен ворвался на презентацию клипа артистки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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