«Я его сейчас пристрелю»: Пьяный Стас Барецкий набросился на жениха Анны Калашниковой

Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свой новый хит «Обезоружил» Анна Калашникова посвятила своему бойфренду, которого наконец-таки показала на презентации одноименного клипа.

На вечеринку в “Nebar” Анна приехала с симпатичным блондином, которого отрекомендовала гостям, как своего возлюбленного.

В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».

- Это Иван, мой любимый мужчина, - представила kp.ru своего жениха певица.

Иван Семёнов - бизнесмен, работает в банковской сфере. С артисткой Иван встречается уже год. 11 декабря пара отпраздновала годовщину знакомства.

В новом клипе Анны Иван сыграл «мужчину ее мечты».

На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сюжету ролика Калашникова -дочь графа Дракулы, в которого перевоплотился Никита Джигурда. Папенька хочет стать дедом, поэтому созывает нечисть на бал, чтобы найти дочке жениха. А она, между тем, влюбляется в супергероя человека-паука, которого и сыграл Иван.

На презентацию клипа приехали и его главные герои - Никита Джигурда, Пьер Нарцисс, Ольга Казаченко.

К сожалению, продюсер клипа, глава компании “Golden Legend” и режиссёр ролика Ирина Глебова не смогли быть в тот вечер на презентации.

Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но заглянул «на огонёк» скандалист Стас Барецкий, который накануне на гастролях Анны в Крыму ломился с травматом в ее гостиничный номер.

И теперь из Питера прикатил в Москву. Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой.

- Я тебя пристрелю, любовничек. Отдайте моего ребёнка, мне больше от вас ничего не надо, -махал пистолетом перед лицом возлюбленного Анны Барецкий.- Она же от меня родила, а не от Шаляпина. После той ночи в 2005.

- В 2005? Фантазия у вас богатая, мужчина! - возмутилась Калашникова.

На что Барецкий достал из кармана банку пива и разорвал ее зубами, обрызгав гостей Калашниковой.

Пьяный артист ворвался в клуб и набросился на бойфренда Калашниковой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утихомирить Барецкого удалось только Джигурде, с которым они впоследствии даже выползли петь дуэтом.

Презентовала свою концертную программу и Анна Калашникова.

Скандальный шоумен ворвался на презентацию клипа артистки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие были удивлены, так как знали раньше артистку, как звезду ток-шоу. А тут на сцену выпорхнула эдакая Джей Ло: в сексуальном пурпурном мини, с хорошим вокалом и пластикой.