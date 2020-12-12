"Гараж", "Здравствуйте, я ваша тетя!" или "Визит к Минотавру": выбираем лучшую роль Валентина Гафта

Валентин Гафт в роли красноречивого председателя правления кооператива из "Гаража" Фото: кадр из фильма

Кому-то Валентин Иосифович милее в образе невозмутимого дворецкого Брассета из комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", кто-то обожает его в роли красноречивого председателя правления кооператива из "Гаража", а кому-то кажется, что Гафт гениально изобразил преступника в "Гонках по вертикали".

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