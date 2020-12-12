COVID-19: Не дозвонились в поликлинику или «скорую?» Обращайтесь на Госуслуги

На справочно-информационном портале запушен сервис, с помощью которого можно получить ответы на ключевые вопросы, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый сервис на портале Госуслуг создан как дополнительный инструмент, для тех, кто не может дозвониться до медицинского учреждения. Вместе с тем, на сервисе рассматриваются любые обращения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения», - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Обратим внимание, что оставить заявку на портале можно даже при наличии упрощенной учетной записи (для отправки обращения достаточно зарегистрироваться на портале, онлайн или офлайн подтверждения учетной записи не требуется). К вопросу можно приложить документы или иные материалы в электронном виде.

При заполнении формы предлагается выбрать одну из трех категорий: «недозвон в скорую помощь или неотложную помощь»; «недозвон в медучреждение (Covid-19)»; «недозвон на горячую линию (Covid-19)». В каждой категории нужно выбрать подкатегорию: «длительное время ожидания», «невозможно дозвониться» или «иное». Также при отправке обращения нужно указать, номер телефона медицинского учреждения, с которым связан запрос, и ввести текст запроса в определенное для этого поле.

Отправка обращения займет 1-3 минуты. Направленное послание регистрируется в момент поступления. Уведомления о регистрации, переадресации, ходе обработки обращений направляются на адрес электронной почты и в личный кабинет заявителя на Госуслугах. Заявки с портала передаются для рассмотрения профильным учреждениям. Общее время рассмотрения каждого обращения составляет 7 дней. Ответ заявитель получает в личном кабинете на портале и на электронную почту. Если проблема не будет решена – работа ведомства будет проверяться властями.