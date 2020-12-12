Липницкая и Плющенко уже давно знакомы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в субботу, 12 декабря, сообщил новость, которую мало кто ждал. Теперь в тренерском штабе его академии "Ангелы Плющенко" будет работать еще одна олимпийская чемпионка - это Юлия Липницкая. В свое время она стала звездой на Олимпиаде Сочи-2014, победив в командном турнире. И тогда ее тренером была Этери Тутберидзе.

Плющенко не скрывает позитива по поводу того, что в команду получил хорошего специалиста:

- Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая. Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь! - написал Евгений Плющенко у себя в личном Инстаграме.

К слову, ранее, в августе 2020 года, на тренерскую работу в академию Плющенко заступила еще одна олимпийская чемпионка Сочи-2014. Это - Елена Ильиных. А вот Юлия Липницкая, к слову, не так давно, стала мамой. Именно из-за этого она прервала с начала 2020 года все свои тренировки и появления в ледовых шоу. Она, к слову, немало каталась в шоу у Евгения Плющенко, так что два спортсмена прекрасно знакомы друг с другом уже достаточно давно.

Напомним, что Юлия Липницкая вот уже несколько лет как завершила свою спортивную карьеру. После того, как он ушла от Этери Тутберидзе, то попыталась обрести себя у тренера Алексея Урманова. И ради этого переехала для тренировок в Сочи. Однако же, накануне очередного чемпионата России Липницкая получила травму - она в декабре вышла из подъезда дома и поскользнулась, упав на лед. Ей пришлось сняться с ближайшего чемпионата России, а потом и вовсе завершить свою спортивную карьеру.

Отметим, что в коллекции Липницкой - немало значимых наград. Она - олимпийская чемпионка Сочи-2014, чемпионка Европы 2014, вице-чемпионка мира 2014, чемпионка мира среди юниоров 2012, серебряный призер юниорского мирового первенства 2013 года. В финале Гран-При 2013/2014 она стала второй. Кроме того, в активе у Липницкой - победы на юниорскогом чемпионате России и она дважды была второй на взрослом первенстве страны 2012 и 2014.